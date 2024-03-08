«دروب» 11 على تلفزيون دبي.. أسفار تستكشف «ما وراء الأسطورة» في رمضان

بعد 10 سنوات على برنامج ((دروب)) ارتأى مقدمه، الإعلامي الإماراتي علي آل سلوم، أن يبدأ مسارات إضاءات وفرائد نوعية متميزة وجديدة في موسم رمضان للعام 2024 لهذا البرنامج الشيق الذي يعرض على قناة تلفزيون دبي، إذ يقدم قصص الشعوب وجماليات ثقافاتها وعاداتها بطريقة مختلفة عوضاً عن الطرق التقليدية، بحيث يبحث في أساطيرها ويروي تفاصيلها، وذلك في موسم ثري للبرنامج، أطلق عليه ((ما وراء الأسطورة))، يسافر بنا مع حلقاته إلى أكثر من 17 وجهة في قارات العالم المتنوعة.

وحول ذلك، قال علي آل سلوم لـ ((البيان)): ((بعد دروب عديدة مررنا بها خلال السنوات الـ10 الماضية زرنا فيها أكثر من 200 وجهة مختلفة حول العالم، جلست هذا العام مع أبنائي وبناتي وتحدثنا عن التحضير للبرنامج، واقترحوا عليّ القصص أو ما نطلق عليه محلياً ((الخراريف))، التي نقصد بها القصص القديمة التي كانوا يعتقدون بها، وهي تشبه إلى حد ما ((الأساطير))، كونها غير حقيقية أو واقعية، مثل الخروفة الشهيرة ((أم الدويس)) وغيرها الكثير، وفكرت أن الأساطير موجودة في مختلف ثقافات شعوب العالم، ويمكن أن تخبرنا الكثير عنها بطريقة مشوقة)).

ويشير آل سلوم إلى أن لكل شعب وأرض أسطورة. ويضيف: والعجيب أن الأسطورة في اللغة هي شيء غير حقيقي، بل من الخيال، ولكن في الوقت نفسه ما يجعلها مشوقه هو أثرها على الناس، بحيث تلامسهم بشكل كبير حتى وهي غير حقيقية، فعلى سبيل المثال هناك العديد من الأساطير، منها ما هو مرتبط بمناطق الصين وهونغ كونغ، حيث يؤمنون بقوة التنين، وهو رمز مهم لديهم، إذ أنقذهم من أخطار كبيرة، بينما يرمز التنين في الحضارة الغربية إلى الشر والضرر ولا بد أن يتم قتله. ويتابع: وهكذا فإن البرنامج بموسمه الجديد سيوضح للمشاهد تلك الأساطير ومن أين أتت وإلى ماذا ترمز.

محاور

وأكد علي آل سلوم أن البرنامج سيكون عبارة عن سلسلة وثائقية بشكل وأسلوب مختلفين، بحيث يتتبع سيرة الأسطورة وما الذي تعنيه لكل شعب، كي يقدم للجمهور مادة ثرية بسرد جميل، بحيث نستمر في بناء هذه الموسوعة الكبيرة، موسوعة ((دروب))، في علوم الإنسان والتبادل الثقافي والتواصل الحضاري ونستخرج الأسرار ونكشفها للجمهور ليتعرف إلى أساطير وأبعاد هذه الشعوب وكيف يمكننا التعامل معها على أساسها. ويستطرد: ((المفاجأة الكبرى هذا العام أن البرنامج مقسم إلى جزأين، الأول عن الأساطير، ثم نفاجئ الجمهور بأسطورة عجيبة، وهي بداية الجزء الثاني، أي بعد 15 حلقة من ((دروب))، نقدم فيها أعمق محتوى عن ((درب العود))، حيث سنغوص في بحر غابات شرق آسيا، فنقدم سلسلة وثائقية مكتملة عن شجرة العود، والذي نستخدمه للطيب والعطور)).

ويواصل علي آل سلوم : ((وتقول إحدى الحكايات والنظريات ((الأساطير))، إن سيدنا آدم عليه السلام عندما هبط إلى الأرض كان على رأسه إكليل من ورق شجر العود، وهي شجرة غريبة نعرف بشأنها عن العود حولها فقط، لكننا سنكتشف خلال البرنامج أنها مختلفة عن بقية الأشجار، فهي كائن يتفاعل ويفكر ويتحدث ويتعايش ويحارب ويدافع، وهكذا فإن ما نعرفه عنها لا يتعدى الـ 1%. إننا أكثر شعوب الأرض استخداماً لموادها وما تنتجه، ولكن لا نعرف عنها إلا ما ندر)). ويتابع: ((تحتم أهمية ووظيفة وروحية البرنامج والمسؤولية التي تقع على عاتقي ضرورة أن أقدم أفكاراً جديدة، ولو من عمق غابات آسيا أو أقصى الأماكن في بقاع الدنيا، وفي هذا الموسم سيظهر بطل جديد في البرنامج، وهو دكتور إماراتي خبير وعالم في العود وأشجارها، سنقدمه للجمهور خلال الحلقات)).

وتحدث آل سلوم عن مفاجأة جديدة، وهي تغيير تتر مقدمة ((دروب))، على الرغم من إعجاب الجمهور بها وحصدها جوائز كثيرة. ويشرح السبب: ((ارتأينا بعد عشر سنوات أن نجدد الإحساس الذي يضفيه تتر البرنامج، فتبنيت فكرة خاصة، إذ أخذت أبنائي معي وسجلنا أغنية المقدمة التي كتب كلماتها ولحنها شاب إماراتي، هو عبدالله الشحي)).