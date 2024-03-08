صناعة المحتوى في دبي.. إبداع هادف غني بالقيم

لم تقتصر رؤى وتقييمات صناعة المحتوى، في دبي، بفضل توجهاتها الحضارية وقيمها الثقافية والجمالية والإنسانية، على مسارات وأهداف نجاحات وفائدة أصحاب ومنتجي هذا المحتوى، بل إن الجميع غدا يتسابق ليقدم نتاجات إبداعية، فنية وفكرية وثقافية متنوعة، تثري معارف أفراد المجتمع وتكرس قيم الاستدامة والخير والتسامح والحوار، وبذا أصبحت صناعة المحتوى، وبتأثير وإلهام دبي، أكثر من مجرد تسلية وترفيه، حيث إنها باتت وسيلة للإسهام من قبل الجميع بتنمية المجتمع والارتقاء به، وكذا لتحقيق الطموحات وتطوير الأعمال وجلب الشهرة والأرباح والإسهام في تعزيز سلامة وأمن وطمأنينة المجتمع، إذ راحت مؤسسات كثيرة متخصصة تستثمرها في هذا الغرض، فترتقي بوعي الأفراد وتثقفهم وتبني مهاراتهم وتعزز وعيهم وتجعلهم فاعلين في سياقات الإبداع، كما أن صناع محتوى كثيرين باتوا يأخذون هذه المسؤوليات على عاتقهم فيبادرون، وإلى جانب تركيزهم على توظيف طاقاتهم الإبداعية لتوليد محتوى قيّم وجذاب يفتح أمامهم الأبواب للدخول في عالم الأعمال، لجعل مضامين محتواهم حاملة رسائل هادفة بناءة في تحصين وعي المجتمع، وإغناء مهارات أفراده وتثقيفهم.

ومن بين النماذج في هذا الخصوص، رشا أبو حمزة، صانعة المحتوى الكوميدي الواسع الانتشار، والتي أصرت على إيجاد ذاك الرابط المشترك، الذي يجمع بين شغفها بصناعة المحتوى وموهبتها في التمثيل الكوميدي وحبها للموضة والأزياء، إذ ما إن وجدته متكاملاً بنّاء في الصورة، حتى انطلقت في عالم الأعمال ورسمت أول خطوة لها في صناعة الأزياء، فراحت تقدم إبداعات متسمة بالجاذبية والتميز والرقي. وقد أطلقت علامتها التجارية ((روت)) العلامة الشرقية، التي تدعم جميع الموهوبين ومنشئي المحتوى.

وتقول رشا أبو حمزة: ((بعد انتقالي للعيش في دبي، وجدت البيئة المناسبة التي طالما كنت أبحث عنها، ساعدتني هذه الإمارة المتفردة على تحويل أفكاري لحقيقة وشجعتني على متابعة دراستي في مجال الأزياء وتطوير عملي، الذي كنت دوماً أستلهم أفكاره من مصادر متعددة، ولكنني أسعى دائماً لإيجاد الإلهام في أماكن غير متوقعة، لأضفي لمسة فريدة على تصميماتي، حيث إن المجموعة الأولى تم إنجازها بعد جهد كبير وساعات طويلة من العمل المتواصل، وها أنا ذا وسط المجموعة الأولى من علامتي التجارية، التي استقبلها المدعوون بكل حفاوة وإعجاب)).

وفي السياق، قالت لينة حصري : ((حرصت بالتعاون مع رشا أبو حمزة، على دعم الموهوبين والطموحين، وعلى ان نتبنى المواهب الجديدة من جميع المجالات، حيث يعزز ذلك توفيرنا في منصة "ثينك سمارت" على كل المستلزمات اللازمة لهم لكي ينجحوا ويتطوروا خاصة في ظل ما يتوافر لنا من محفزات في دبي.

فرصة ذهبية

بدوره، يؤكد صانع المحتوى والخبير في تعزيز ثقافة الاستدامة وحماية البيئة، ملاذ مسلماني، أن دبي باتت تهيئ فرصاً ذهبية لصناع المحتوى المبدعين في العالم العربي والعالم أجمع، ليقدموا رسائل إيجابية، فريدة من نوعها وبناءة قادرة على تعزيز القيم الإنسانية وتكريس ثقافة السلام والمحبة والخير، وترسيخ مفاهيم الاستدامة وصون البيئة بوصفها من دعائم الحياة اليومية لدى أفراد المجتمع.

ويتأتى ذلك، كما يقول، بفضل البيئة الثقافية المحفزة في دبي، علاوة على ما توفره من بنية رقمية تحتية مثالية تتيح لصانع المحتوى ممارسة نشاطه بحرية وانسيابية واقتدار، ذلك طبعاً مع التزامه بمراعاة كافة الضوابط واحترام جميع الأطر والقوانين.

ويضاف إلى ذلك، التشريعات الحديثة الدقيقة في دبي، الناظمة لسلامة عمل صناع المحتوى، والتي تحمي حقوق الجهات كافة، وتعد بغاية التطور والشمول.

ويشير مسلماني إلى أنه، ومن نتائج تجربته وخلاصات عمله في صناعة المحتوى الذي يركز على تكريس الاستدامة وتثقيف الناس والتعريف بأجدى طرق تربية الحيوانات والتعامل النافع معها، استطاع، وبدعم وتحفيز من الآفاق النوعية التي توفرها عوالم الإبداع والفضاء الرقمي في دبي، تحقيق نجاحات مهمة في هذه الميادين جعلته قادراً على ترك بصمة وأثر لافتين تمكن معهما من قطع أشواط لافتة على صعيد تثقيف وتعليم الناس ركائز الاستدامة الخاصة بصون حياة الكائنات الأخرى وحماية البيئة.

ويبين أيضاً أن لذلك الأمر كبير المردود والفائدة على صحة وثقافة وفكر أفراد المجتمع، كل على حدة، وأيضاً على المجتمعات كافة، حيث يوفر هذا النشاط وتعويد الناس عليه، قدرتهم على حماية بيئتنا وتوفير مقدرات الطبيعة، بموازاة تمكينهم من التخلص من الضغوط الحياتية.