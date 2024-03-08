كريم عبداللطيف ينازل بطل الدومينيكان في «جائزة النمسا للجودو»

يخوض منتخبنا الوطني للجودو، اليوم، مباراة واحدة في بطولة الجائزة الكبرى التي تقام حالياً بمدينة لينز في النمسا، بمشاركة 78 دولة، وتبلغ جوائزها 100 ألف يورو.

ويواجه لاعبنا كريم عبد اللطيف، منافسه أنطونيو تورنال، بطل الدومينيكان في منافسات وزن تحت 73 كجم، بينما يخوض لاعبنا الدولي جريجوري آرام، منافسات وزن تحت 90 كجم أمام لي سونج، بطل كوريا الجنوبية غداً الأحد.

ومن المنتظر أن يتوجه منتخبنا الوطني إلى معسكر جورجيا بعد ختام البطولة مباشرة، ليواصل استعداده للمشاركة في بطولة تبليسي غراند سلام التي ستقام من 24 إلى 28 مارس الجاري، في إطار سعي لاعبي ولاعبات المنتخب لحصد النقاط، من أجل زيادة عدد اللاعبين المتأهلين إلى نهائيات أولمبياد باريس 2024.

وسيشارك منتخبنا الوطني، بثلاثة لاعبين، ولاعبة في بطولة تبليسي غراند سلام هم كريم عبد اللطيف في وزن 73 كجم، وطلال شفيلي في وزن 81 كجم، وجريجوري آرام في وزن 90 كجم، فضلاً عن اللاعبة باتسو ألتان في وزن 57 كجم.

على صعيد آخر، وقع ناصر التميمي، بوصفه أميناً لصندوق الاتحاد الدولي للجودو، اتفاقية مع إسماعيل محمد رئيس اتحاد طاجيكستان، بموجبها تستضيف طاجيكستان بطولة العالم للناشئين خلال العام الجاري.

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