«رجبي الإمارات».. برنامج حافل في الموسم الجديد

أعلن اتحاد الإمارات للرجبي، عن روزنامة مشاركات المنتخبات الوطنية للرجبي، خلال الشهور المقبلة حتى نهاية 2024، التي تتضمن العديد من المواجهات الرسمية والودية، ضمن استراتيجية الاتحاد الساعية إلى المحافظة على المكانة المميزة على المستوى القاري، وإكساب لاعبي المراحل السنية الخبرة الدولية.

وأوضح محمد سلطان الزعابي، الأمين العام لاتحاد الرجبي، أن منتخب ((15 لاعباً)) سيبدأ معسكر إعداده للبطولة الآسيوية التي تضم الأربعة الكبار، بداية من أبريل المقبل، وبعدها سيخوض عدة مباريات ودية في مايو، على أن يبدأ أولى مواجهاته الرسمية بين 3 جولات في الأول من يونيو مع هونغ كونغ بملعب الأخير، ويعود مجدداً إلى الإمارات لمواجهة كل من كوريا الجنوبية وماليزيا يومي 9 و21 يونيو.

بداية

وقال الزعابي: ((سيبدأ منتخبا السباعي للرجال وللسيدات استعداداتهما لسلسلة آسيا في مايو المقبل، حيث يشارك رجبي الإمارات بمنتخبي الرجال والسيدات في السلسلة التي تضم الثمانية الكبار، وسيتم اختيار القائمة النهائية 29 يونيو المقبل ليشارك في أول جولة، التي ستلعب في أنشيون بكوريا الجنوبية يومي 7 و8 سبتمبر، فيما تقام الجولة الثانية في الصين يومي 21 و22 من الشهر نفسه، وفي يومي 9 و10 نوفمبر تقام الجولة الأخيرة في ضيافة بانكوك)).

تحضير

وأضاف الأمين العام لاتحاد الرجبي: ((منتخبات تحت 18 عاماً بنين وبنات ستبدأ معسكراتها الداخلية في مايو، وفي يونيو سيتم اختيار أفضل العناصر للمشاركة في البطولة الآسيوية التي تنظمها ماليزيا في 28 و29 سبتمبر)).

وأشار إلى أن أكتوبر المقبل سيشهد التجمع الأول لمعسكر منتخب السيدات لرجبي الـ15 لاعبة، والظهور الأول له بعد تكوينه، حيث سيتم اختيار أفضل عناصره 20 أكتوبر المقبل، وفي 17 نوفمبر يخوض مباراة ودية مع نجوم الدوري الإماراتي للسيدات، استعداداً لبطولة رجبي 15 لاعبة لسيدات المستوى الأول التي تضم الثلاثة الكبار الإمارات والهند وماليزيا، في الهند خلال الفترة من 9 إلى 16 ديسمبر المقبل.

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