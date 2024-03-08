أرقام لافتة لتامبورا وعبدالله القميش في «الهواة»

حقق كل من المالي الحساني تامبورا لاعب العروبة، والحارس عبدالله القميش حامي عرين دبا الحصن أرقاماً لافتة في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم الذي يتصدره فريق العروبة برصيد 52 نقطة.

وخاض تامبورا 23 مباراة مع فريقه بواقع 1650 دقيقة مسجلاً 15 هدفاً في 21 مباراة منها 12 هدفاً في دوري ((الأولى)) و3 ضمن بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة،ويعيب اللاعب كثرة الاحتجاج على قرارات الحكام مما جعله صديقاً للبطاقات الصفراء والتي وصلت إلى 6 إنذارات وأبعدته تلك الإنذارات عن فريقه في أكثر من مباراة منذ بداية الموسم.

وفي المقابل لعب عبد الله القميش مع فريقه جميع مباريات دوري الدرجة الأولى الذي يجلس على وصافته برصيد 44 نقطة حيث لعب القميش في الدوري والكأس 23 مباراة في الدوري والكأس بواقع 2070 دقيقة ولم تستقبل شباكه سوى 15 هدفاً.

ويأتي في المرتبة الثانية لحراس الدوري خلف محمد الرويحي حارس دبا الفجيرة الذي استقبلت شباكه 10 أهداف فقط وخاض 22 مباراة بواقع 1980 دقيقة، فيما يتألق عبد الله صنقور مع العروبة بـ21مباراة بواقع 1890 دقيقة.

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