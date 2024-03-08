نجوم الوسط.. صناع فرحة الفائزين في «دوري المحترفين»

فرض لاعبو خط الوسط في غالبية فرق دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم في الإمارات، نجوميتهم الساطعة، وأسهموا كثيراً في صناعة فرحة الفائزين بتسجيلهم أهدافاً حاسمة لمصلحة فرقهم في خضم مباريات الجولة 15 من البطولة.

وشهدت الجولة 15 ، تسجيل 24 هدفاً، 10 منها بإمضاء نجوم خطوط الوسط، ما يشير إلى الجودة في أحد أهم مراكز اللعب في معظم دوريات الساحرة المستديرة في العالم.

10 أهداف

وتم تسجيل الأهداف الـ 10 عبر نجوم خط الوسط في 4 مباريات من الجولة 15، العين وضيفه حتا، والتي انتهت لمصلحة الزعيم بخماسية مقابل ثلاثة أهداف سجلها للعين لاعب الوسط عمر اتزيلي بالدقيقة 21، ولاعب الوسط سلطان الشامسي بالدقيقتين 44 و47، ولاعب الوسط اليخاندرو روميرو بالدقيقة 47، ولاعب الوسط يحيى نادر بالدقيقة 62، فيما سجل لحتا لاعب الوسط غابريل سوزا بالدقيقة 47، والمهاجم تشيسوم تشارلز بالدقيقتين 87 و91، ومباراة خورفكان وضيفه شباب الأهلي، والتي حسمها شباب الأهلي لمصلحته بثلاثة أهداف دون رد، سجلها لاعب الوسط يوري سيسار سانتوس بالدقيقتين 74 و77، والمهاجم مؤنس دبور (( ق83)).

وشهدت مباراة عجمان وضيفه الإمارات، والتي انتهت لمصلحة المضيف بهدفين دون مقابل سجلهما، لاعب الوسط هيكل الشيخاوي ((ق 11))، والمدافع جيانلوكا مونيز((ق 88))، ومباراة الوحدة والجزيرة، والتي حسمها الوحدة لمصلحته بثلاثة أهداف لهدفين، سجلها للعنابي، لاعب الوسط أحمد نور الله ((ق 17))، ولاعب الوسط ألان ماركيز بالدقيقتين 41 69، فيما سجل ثنائية الجزيرة، المدافع نيسكينز كيبانوبالدقيقتين 44 و62.

3 مباريات

ولم تشهد 3 مباريات في الجولة 15 ، تسجيل أي هدف من قبل لاعبي الوسط، وذلك في قمة الوصل وضيفه الشارقة، والتي انتهت لمصلحة الوصل بهدفين دون رد بإمضاء المدافع عبد الرحمن صالح بالدقيقة 37، والمهاجم علي صالح بالدقيقة 86، ومباراة النصر وضيفه بني ياس، والتي حسمها النصر لمصلحته بهدف دون رد عبر المهاجم يوري جوزيه ميديروس بالدقيقة 21، ومباراة اتحاد كلباء وضيفه البطائح، والتي انتهت بفوز الضيوف بهدفين لهدف، سجلهما للبطائح المهاجم اناتولي بالدقيقتين 46 و63، وسجل لكلباء المهاجم مهدي قايدي بالدقيقة 38.

محصلة مميزة

من جهته، وصف لاعب خط وسط كرة القدم الإماراتية السابق، حسن مراد، محصلة الأهداف الـ 10 المسجلة باسم نجوم خطوط وسط فرق دوري المحترفين في جولته الـ 15، بالمميزة، وتعد مؤشراً على تنوع مصادر تسجيل الأهداف في مباريات البطولة، مشيراً إلى أن تسجيل الأهداف من قبل لاعبي خطوط الوسط، غالباً ما يكون له نكهة خاصة، ربما نظراً لأهمية مركز لاعب خط الوسط، وتنوع الأدوار التي يقوم بها، وتعدد المهام الموكلة إليه، ومنها إمكانية تسجيل الأهداف لفريقه سواء من الكرات الثابتة أم بأي طريقة أخرى، منوهاً إلى أن فرق كرة القدم الإماراتية، اشتهرت وعبر عقود من الزمن، بأسماء لامعة في خط الوسط سواء مع فرق الأندية أم المنتخبات الوطنية.

ولفت حسن مراد، إلى أن نجاح نجوم خطوط الوسط في فرق دوري المحترفين الإماراتي، بتسجيل الأهداف، دليل قوي على تنوع الفكر، وتعدد الخطط لدى مدربي فرق البطولة، معتبراً ذلك بوابة لتطبيق أساليب لعب وخطط جديدة في الدوري، وبما يعود بالمنفعة العامة على كرة القدم الإماراتية، عاداً لاعب خط الوسط، عموداً مهماً جداً في تشكيلة أي فريق، وفي تنفيذ فكر وخطة مدرب ذلك الفريق.

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