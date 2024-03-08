Saturday, 09 March 2024 04:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


غوران يتفوق على الوصل بـ«التخصص»

3/8/2024 7:21:00 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ضرب الوحدة موعداً مع العين في نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وللمرة الثانية التي سيتواجه فيها الفريقان في نهائي كأس المحترفين بعد موسم 2008 ـ 2009 الذي حسمه ((الزعيم)) بهدف شهاب أحمد، إذ تأهل الوحدة والعين إلى النهائي للمرة الخامسة في تاريخهما.

وجاء تأهل ((أصحاب السعادة)) بفوز عريض على الوصل برباعية في إياب نصف النهائي بعد خسارته الذهاب 1 - 2، وقدم الوحدة أفضل مباراة له بالموسم، وسجل 4 أهداف لأول مرة في الموسم الحالي، وحرم ((الإمبراطور)) من حلم المنافسة على الثلاثية، في ظل تصدر الوصل لدوري أدنوك للمحترفين، وبلوغه ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

ونجح الوحدة في إيقاف سلسلة ((اللاهزيمة)) للوصل والتي امتدت 21 مباراة متتالية هذا الموسم، وأذاقه الخسارة الأولى في كل البطولات، بعدما حافظ الوصل على سجله خالياً من الهزائم في 15 مباراة متتالية في الدوري، ومباراة في كأس صاحب السمو رئيس الدولة، و5 مباريات في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي قبل أن يخسر أمام الوحدة بنتيجة ثقيلة.

وبدا أن الوحدة تحسن في الأداء محققاً انتصاره الثالث على التوالي مع غوران بعد بداية مخيبة مع المدرب الصربي الذي تولى المهمة خلفاً للهولندي آرنو بويتنويغ، وبعد التعادل مع الشارقة في أول مباراة رسمية لغوران مع الوحدة، ثم وداع كأس صاحب السمو رئيس الدولة من دور الـ16 على يد العين، نجح الفريق في تحقيق 3 انتصارات متتالية بالفوز على البطائح والجزيرة في الدوري، ثم الوصل في كأس أديب.

ومن المفارقات الغريبة أن خسارة الوصل بالأربعة جاءت على يد غوران بـ((التخصص))، إذ كانت آخر مباراة خسر فيها ((الإمبراطور)) بهذه النتيجة أمام عجمان في الدوري الموسم الماضي عندما كان غوران مدرباً لـ((البرتقالي)) ليكرر الرباعية مجدداً مع ((العنابي))، وهي أول مباراة يسجل فيها الوحدة أربعة أهداف هذا الموسم.

وأكد الصربي غوران مدرب الوحدة أن فريقه استحق الانتصار الذي جاء بفضل الروح والطاقة الإيجابية التي قدمها اللاعبون بفضل دعم جماهير ((العنابي)) في المدرجات، وقال: الفريق لعب بشكل جيد أمام الوصل الذي لم يخسر أي مباراة هذا الموسم، وفي الشوط الأول سيطرنا على مجريات الأمور وضغطنا على المنافس واستطعنا تسجيل هدفين، وفي الشوط الثاني نجحنا في الحد من خطورة الوصل، وبالطبع لا يمكن اللعب في مواجهة الوصل بضغط عال طوال الوقت. وأثنى غوران على أداء لاعبيه وخروج الفريق بانتصار أهله إلى نهائي البطولة للمرة الخامسة في تاريخه، مشيداً بدور الجمهور في منح الطاقة والحافز للاعبين.

من جهته، اعترف ميلوش مدرب الوصل بأحقية الوحدة في الفوز، وأن المنافس فريق يملك خبرات كبيرة وقال: حاول الوصل الرجوع في النتيجة في شوط المباراة الثاني ولكن الهدف الثالث أنهى الأمور.

وأكد أن الخسارة صعبة بكل تأكيد، والوحدة لعب مباراة كبيرة وسجل أهدافه في أوقات مناسبة، وأمامنا حالياً بطولتان يجب التركيز فيهما والقتال في كل مباراة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN08032024000110011019ID1107954622

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث