غوران يتفوق على الوصل بـ«التخصص»

ضرب الوحدة موعداً مع العين في نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وللمرة الثانية التي سيتواجه فيها الفريقان في نهائي كأس المحترفين بعد موسم 2008 ـ 2009 الذي حسمه ((الزعيم)) بهدف شهاب أحمد، إذ تأهل الوحدة والعين إلى النهائي للمرة الخامسة في تاريخهما.

وجاء تأهل ((أصحاب السعادة)) بفوز عريض على الوصل برباعية في إياب نصف النهائي بعد خسارته الذهاب 1 - 2، وقدم الوحدة أفضل مباراة له بالموسم، وسجل 4 أهداف لأول مرة في الموسم الحالي، وحرم ((الإمبراطور)) من حلم المنافسة على الثلاثية، في ظل تصدر الوصل لدوري أدنوك للمحترفين، وبلوغه ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

ونجح الوحدة في إيقاف سلسلة ((اللاهزيمة)) للوصل والتي امتدت 21 مباراة متتالية هذا الموسم، وأذاقه الخسارة الأولى في كل البطولات، بعدما حافظ الوصل على سجله خالياً من الهزائم في 15 مباراة متتالية في الدوري، ومباراة في كأس صاحب السمو رئيس الدولة، و5 مباريات في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي قبل أن يخسر أمام الوحدة بنتيجة ثقيلة.

وبدا أن الوحدة تحسن في الأداء محققاً انتصاره الثالث على التوالي مع غوران بعد بداية مخيبة مع المدرب الصربي الذي تولى المهمة خلفاً للهولندي آرنو بويتنويغ، وبعد التعادل مع الشارقة في أول مباراة رسمية لغوران مع الوحدة، ثم وداع كأس صاحب السمو رئيس الدولة من دور الـ16 على يد العين، نجح الفريق في تحقيق 3 انتصارات متتالية بالفوز على البطائح والجزيرة في الدوري، ثم الوصل في كأس أديب.

ومن المفارقات الغريبة أن خسارة الوصل بالأربعة جاءت على يد غوران بـ((التخصص))، إذ كانت آخر مباراة خسر فيها ((الإمبراطور)) بهذه النتيجة أمام عجمان في الدوري الموسم الماضي عندما كان غوران مدرباً لـ((البرتقالي)) ليكرر الرباعية مجدداً مع ((العنابي))، وهي أول مباراة يسجل فيها الوحدة أربعة أهداف هذا الموسم.

وأكد الصربي غوران مدرب الوحدة أن فريقه استحق الانتصار الذي جاء بفضل الروح والطاقة الإيجابية التي قدمها اللاعبون بفضل دعم جماهير ((العنابي)) في المدرجات، وقال: الفريق لعب بشكل جيد أمام الوصل الذي لم يخسر أي مباراة هذا الموسم، وفي الشوط الأول سيطرنا على مجريات الأمور وضغطنا على المنافس واستطعنا تسجيل هدفين، وفي الشوط الثاني نجحنا في الحد من خطورة الوصل، وبالطبع لا يمكن اللعب في مواجهة الوصل بضغط عال طوال الوقت. وأثنى غوران على أداء لاعبيه وخروج الفريق بانتصار أهله إلى نهائي البطولة للمرة الخامسة في تاريخه، مشيداً بدور الجمهور في منح الطاقة والحافز للاعبين.

من جهته، اعترف ميلوش مدرب الوصل بأحقية الوحدة في الفوز، وأن المنافس فريق يملك خبرات كبيرة وقال: حاول الوصل الرجوع في النتيجة في شوط المباراة الثاني ولكن الهدف الثالث أنهى الأمور.

وأكد أن الخسارة صعبة بكل تأكيد، والوحدة لعب مباراة كبيرة وسجل أهدافه في أوقات مناسبة، وأمامنا حالياً بطولتان يجب التركيز فيهما والقتال في كل مباراة.

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