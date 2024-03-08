راشد بن حمدان يثمّن جهود أعضاء مجالس إدارة نادي النصر السابقين

(MENAFN
- Al-Bayan)
ثمّن الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي النصر الثقافي الرياضي جهود أعضاء مجالس إدارة نادي النصر وشركاته السابقين وإخلاصهم في خدمة عميد الأندية، وتمنى لهم التوفيق في مسيرتهم، جاء ذلك بعد أن أصدر سموه قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة النادي وشركاته الثلاث، الاستثمار، والألعاب الرياضية، وكرة القدم.
ووجه النصر الشكر عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي إلى الأعضاء السابقين، وهم عبد الرحمن أبو الشوارب عضو مجلس إدارة نادي النصر، مروان محمد سنكل نائب رئيس مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية، د. أحمد محمد المطوع عضو مجلس إدارة شركة الألعاب الرياضية، قاسم محمد النعيمي عضو مجلس إدارة شركة الألعاب الرياضية، خالد سعد محمد الفهيد عضو مجلس إدارة شركة الاستثمار، وعبد الله يعقوب الهاشمي عضو مجلس إدارة شركة الاستثمار.
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