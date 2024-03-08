راشد بن حمدان يثمّن جهود أعضاء مجالس إدارة نادي النصر السابقين

ثمّن الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي النصر الثقافي الرياضي جهود أعضاء مجالس إدارة نادي النصر وشركاته السابقين وإخلاصهم في خدمة عميد الأندية، وتمنى لهم التوفيق في مسيرتهم، جاء ذلك بعد أن أصدر سموه قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة النادي وشركاته الثلاث، الاستثمار، والألعاب الرياضية، وكرة القدم.

ووجه النصر الشكر عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي إلى الأعضاء السابقين، وهم عبد الرحمن أبو الشوارب عضو مجلس إدارة نادي النصر، مروان محمد سنكل نائب رئيس مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية، د. أحمد محمد المطوع عضو مجلس إدارة شركة الألعاب الرياضية، قاسم محمد النعيمي عضو مجلس إدارة شركة الألعاب الرياضية، خالد سعد محمد الفهيد عضو مجلس إدارة شركة الاستثمار، وعبد الله يعقوب الهاشمي عضو مجلس إدارة شركة الاستثمار.

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