قرعة دور الثمانية لكأس رئيس الدولة اليوم

(MENAFN
- Al-Bayan)
تقام، في السابعة من مساء اليوم بمقر اتحاد الكرة في دبي، مراسم قرعة دور الثمانية لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، الذي تشارك فيه أندية شباب الأهلي، الجزيرة، العين، النصر، الوصل، الشارقة، عجمان، واتحاد كلباء.
وتقام المباريات بنظام خروج المغلوب يومي 2 و3 أبريل المقبل، وعلى ملاعب محايدة. ووفق الآلية المعتمدة لإجراء القرعة، سيتم توزيع الأرقام إلكترونياً من واحد إلى ثمانية على جدول المباريات، بينما سيتم إجراء قرعة لتوزيع الأندية على جدول المباريات عن طريق سحب الأرقام أولاً، ثم يليها سحب اسم الفريق، ويتم تكرار طريقة السحب والتسكين لبقية الفرق والأرقام حتى اكتمالها.
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