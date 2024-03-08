قرعة دور الثمانية لكأس رئيس الدولة اليوم

تقام، في السابعة من مساء اليوم بمقر اتحاد الكرة في دبي، مراسم قرعة دور الثمانية لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، الذي تشارك فيه أندية شباب الأهلي، الجزيرة، العين، النصر، الوصل، الشارقة، عجمان، واتحاد كلباء.

وتقام المباريات بنظام خروج المغلوب يومي 2 و3 أبريل المقبل، وعلى ملاعب محايدة. ووفق الآلية المعتمدة لإجراء القرعة، سيتم توزيع الأرقام إلكترونياً من واحد إلى ثمانية على جدول المباريات، بينما سيتم إجراء قرعة لتوزيع الأندية على جدول المباريات عن طريق سحب الأرقام أولاً، ثم يليها سحب اسم الفريق، ويتم تكرار طريقة السحب والتسكين لبقية الفرق والأرقام حتى اكتمالها.

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