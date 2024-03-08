«مان سيتي» وليفربول في صراع الصدارة غداً

تترقب جماهير الكرة الإنجليزية مباراة قمة الجولة 28 بين ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي لكرة القدم ووصيفه مانشستر سيتي حامل اللقب، غداً باستاد ((انفيلد))، وهي المواجهة التي تخطف الأضواء في ((البريميرليغ))،، خاصة مع فارق النقطة بين الفريقين.

ويطمح ((مان سيتي)) صاحب الـ 62 نقطة لاعتلاء الصدارة، فيما يسعى ((الريدز)) 63 نقطة، لتأكيد جدارته بالقمة.

واجتاز الفريقان المحطة الأوروبية الأخيرة بنجاح، وتغلب ليفربول على سبارتا براغ التشيكي 5 - 1 في ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي، فيما حصد مان سيتي بطاقة التأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه مجدداً على كوبنهاجن 3 - 1 في دور الـ 16. وفي الدوري تخطي مان سيتي عقبة مانشستر يونايتد، وفاز عليه 3 - 1، وحقق ليفربول فوزاً صعباً على نوتينغهام فورست بهدف دون رد.

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