دبي تستضيف تصفيات «أوروبي السلة» 22 مارس

تستضيف صالة كوكا كولا أرينا في دبي، تصفيات بطولة أديداس للدوري الأوروبي لكرة السلة للجيل الجديد، بتنظيم أكاديمية الصقور في الفترة من 22 إلى 24 مارس.

وتشهد البطولة منافسات بين نخبة من لاعبي السلة الموهوبين ضمن 8 فرق من اللاعبين دون سن 18 عاماً، هي أكاديمية الصقور ((دبي))، أريس ميديا ثيسالونيكي ((اليونان))، إل دي إل سي أسفيل فيوربان ((فرنسا))، راتيوفارم أولم ((ألمانيا))، فالنسيا باسكت ((إسبانيا))، ((الغيريس كاوناس ((ليتوانيا))، فيرتوس زيغافريدو بولونيا ((إيطاليا)).

ويتأهل الفائز للمشاركة في نهائية بطولة أديداس للدوري الأوروبي لكرة السلة للجيل الجديد 2024 في برلين.

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