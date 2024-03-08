الطقس يفرمل الرياضة

شهدت الساحة الرياضية، أمس، تأجيل العديد من الأنشطة والمسابقات والمباريات إلى وقت لاحق، نظراً لظروف الأحوال الجوية، بناءً على توصيات الجهات المختصة، وتم تأجيل 3 مباريات من الجولة 13 لدوري أدنوك للمحترفين، كان مقرراً إقامتها أمس، بين حتا وشباب الأهلي، والإمارات والبطائح، وعجمان وبني ياس. وستقوم رابطة المحترفين، ببحث موعد جديد للمؤجلات وسط ((الروزنامة)).



وأعلنت هيئة الإمارات لسباق الخيل، عن تأجيل سباق مضمار العين، الذي كان من المقرر إقامته اليوم، والسباق الختامي لمضمار ((الشارقة لونجين)) الذي كان مقرراً إقامته غداً، نظراً للأحوال الجوية التي تمر بها الدولة. وأكد بيان صادر من الهيئة، أنه سيتم الإعلان فيما بعد عن المواعيد الجديدة للسباقيْن.



ومن جانب آخر، أعلن نادي أبوظبي للفروسية، إلغاء المسابقة الوطنية لقفز الحواجز التي كان من المقرر إقامتها اليوم وغداً، وذلك نظراً للظروف الجوية وحفاظاً على سلامة الجميع.



وقررت اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، تأجيل سباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً ((الجولة الثانية من بطولة دبي))، الذي كان مقرراً انطلاقه اليوم، إلى موعد جديد يحدد لاحقاً.

وجاء القرار بناءً على تحذيرات الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والتقارير الخاصة بعدم استقرار حالة البحر. وأكد اتحاد الكرة الطائرة، تأجيل كل مباريات مسابقاته المقررة، اليوم وغداً، لظروف الطقس، وتتضمن المواجهات، إياب نهائي دوري الرجال بين الوصل والجزيرة.

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