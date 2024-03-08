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«ريل ورلد» لجودلفين يتألق في البحرين

3/8/2024 7:20:59 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

توج ((ريل ورلد)) لجودلفين بلقب سباق ((الميثاق مايل)) لمسافة 1600 متر ((قوائم)) الذي أقيم في مملكة البحرين الشقيقة، بقيادة الفارس كيفن ستوت وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، مسجلاً زمناً قدره 1.34.30 دقيقة وبفارق طولين ونصف الطول عن ((واورزس)) لـ((المحمدية للسباقات))، بقيادة الفارس هيكتور كراوتش، وإشراف المدرب فوزي ناس.

وقال المدرب العالمي سعيد بن سرور: ((قدم ((ريل ورلد)) مستوى جيداً في بريطانيا وفرنسا سابقاً، وركض بشكل جيد في قطر في آخر مشاركة وسارت تدريباته بشكل جيد في الأسبوع الماضي، ما أعطانا الثقة، ومسافة الميل هي الأفضل له)).

وأضاف: ((طلبت من الفارس كيفن أن يكون قريباً من الصدارة، حيث إن جميع الانتصارات التي حققها ((ريل ورلد)) كانت بالركض قريباً من الصدارة، وهو يعرف الحصان جيداً وقاده بشكل جيد، ومن الرائع رؤيته فائزاً بسباق كبير)).

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