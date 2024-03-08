استراحة واجبة

على مدى قرن كامل لم يتوقف الشرق الأوسط عن الحروب على اتساع مساحته الشاسعة، ضاقت خرائطه بأنهار الدماء والخسائر والفوضى والاستقطابات المفتوحة بلا بوصلة، ما إن يفيق من حرب حتى يبدأ جولة أخرى.

الحرب على غزة زادته أوجاعاً، لم يتوقع أحد أن تكون هذه المساحة الصغيرة ((365 كم)) على خريطة الشرق الأوسط، مصدراً للصدام الهائل بين الشرق والغرب، أو سبباً رئيسياً لانشقاق غير مسبوق في مجلس الأمن والمنظمات الدولية، أو تصبح قضية خلافية، بين الرأي العام العالمي الذي كسر الكلام المحظور تاريخياً في أروقة وشوارع أوروبا وأمريكا.

هذا الزخم السياسي الذي أحدثته الحرب على غزة، جعل الجغرافيا رهينة حسابات إقليمية ودولية، وفرض على التاريخ إعادة حساباته المستقبلية. غزة هي كرة اللهب التي تطايرت إلى محيطها وتعلقت بعنق الشرق الأوسط الذي كاد يختنق.

جذبت دائرة اللهب جنوب لبنان إلى ساحة المعركة، ولا تزال الساحة اللبنانية قابلة للانفجار إذا تحولت الحرب من الضبط إلى الاندفاع الكبير. هذا الارتطام الهائل وصل صداه إلى واحدة من أخطر المناطق الاستراتيجية، أعني منطقة البحر الأحمر وباب المندب، وخليج عدن وبحر العرب، فهذه المنطقة شديدة الحساسية باتت كالسيف الباتر على رقبة حركة التجارة العالمية وحرية المرور للأفراد والبضائع حول العالم.

الصدى الآخر، هو انخراط العراق في ألسنة اللهب عبر الاحتكاك العنيف بالقوات الأمريكية والغربية العاملة على أراضي العراق، ضمن تحالف دولي للحرب على تنظيم داعش الإرهابي، مما جعل الدولة العراقية تفكر في إنهاء هذا الوجود، معتبرة إياه أنه لم يعد مهماً في مكافحة الإرهاب، بل إنه بات يشكل عبئاً على الاستقرار الاجتماعي العراقي، وإدخاله في معارك استراتيجية بين قوى دولية تتنازع المصالح.

لم يختلف الحديث كثيراً عما يجري في سوريا، فبلاد الشام تتعرض للقصف الإسرائيلي الدائم بذريعة ملاحقة عناصر تراها إسرائيل معادية، في كسر واضح للقانون الدولي، وهو اعتداء سافر على سيادة دولة عضو في الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، صحيح أن سوريا تعاني هذا الخلل منذ أحداث ما يسمى بـ((الربيع العربي))، لكن الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة شكلت صدى لصوت العدوان في غزة.

إذا كانت هذه الأصداء المربكة صنعتها غزة، تلك المساحة الصغيرة، في زمن قصير، فربما تسكت المدافع، وحتماً ستسكت، لكن يبقى السؤال الضاغط والملح بقوة على العقل العربي العام وهو: لماذا تظل منطقة الشرق الأوسط مسرحاً ممتداً زمنياً وجغرافياً للحروب، وهل آن الأوان لأن يحظى الشرق الأوسط باستراحة محارب؟.

ظني أن الشرق الأوسط في حاجة ماسة لتبريد الصراعات المزمنة، والموروثة منذ عقود طويلة، وفي مقدمتها الصراع العربي - الإسرائيلي، فهو نقطة البداية وخط النهاية، ومن دون وضع نهاية لهذا الصراع، سيظل العالم والشرق الأوسط - تحديداً رهينة المتغيرات والمستجدات التي قد تقع عرضاً أو تخطيطاً.

فلا شك أن شعوب الشرق الأوسط أصابتها متلازمة الحروب الدائرية، فكلما انتهت حرب نشبت أخرى، ولم يمر عقد كامل دون حرب بينية أو غزو أو حرب أهلية أو فوضى مرتبة، فلو نظرنا إلى الخريطة سنجد معظم الدول العربية خاضت حربين أو أكثر طوال القرن، وبعضها الآخر خاض عدة حروب متتالية.

ربما تباينت أسباب كل هذه الحروب، لكن الناظم بينها هو وجود الصراع العربي - الإسرائيلي المستمر، فهو الصراع الذي يستقطب قوى دولية وإقليمية لتأكيد مصالحها على مساحة الشرق الأوسط، وهذا الصراع يمنع الاستقرار والتنمية الاقتصادية والانخراط في مسار التحديث العالمي، بل إنه يشكل حاجزاً أمام التقدم.

لذا، فقد بات من الضروري وجود رؤية استراتيجية شاملة لإنقاذ الشرق الأوسط، فهو جدير باستراحة محارب طويلة، على الأقل لعقدين أو ثلاثة، لأنه يريد أن يتنفس هواء نقياً بعيداً عن ماراثون حروب طالت نحو قرن من الزمان.