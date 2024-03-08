الإماراتية.. ويوم المرأة العالمي

إن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كان دائماً يؤكد أهمية مكانة المرأة، وعمل بكل جد واجتهاد مع رفيقة دربه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، ((أم الإمارات))، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، على أن تأخذ المرأة الإماراتية مكانتها في المجتمع، إلى أن أصبحت تشارك بفاعلية في مسيرة البناء والتنمية الشاملة لنهضة دولتها الإمارات العربية المتحدة.

ومع إطلالة مارس من كل عام، تلوح في الأفق بشائر يوم المرأة العالمي، تلك المعاني والدلالات التي أسهمت بتحديد يوم للمرأة العربية، وذلك إدراكاً وتقديراً للأدوار المجتمعية التي تسهم بها المرأة في بناء الأسرة وتطور المجتمع عبر العصور، وإنه لشرف كبير لنا نحن النساء أن يمر اليوم العالمي للمرأة ونحن نرفل في عالم اتسعت فيه الفضاءات الرحبة للمرأة، وخاصة في دولتنا دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بفضل من الله سبحانه وتعالى، ثم الرؤية المستنيرة التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، التي كفلت للإمارات مكانتها الدولية المرموقة، خاصة في مجال تحقيق التوازن بين الجنسين، الأمر الذي عكس أولوية هذا الملف ضمن الأجندة الوطنية التي تترجم رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز الدور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للمرأة.

أما بالنسبة للاتفاقيات الدولية، ففي سبتمبر عام 1979، صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة ثم اعتمدت الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المكونة من 30 مادة، ودخلت حيز التنفيذ الفعلي في سبتمبر 1981، ولم يمضِ وقت طويل حتى صادقت عليها 172 دولة، أي نحو 91% من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. واعتبر ذلك أكبر انتصار حققته نساء العالم على الصعيد الدولي.

وقد قامت دولة الإمارات، عبر وزارة الخارجية، بتقديم إفادات (تقارير) دورية، تبين ما تم تنفيذه من بنود تلك الاتفاقية، من خلال اللجنة الوطنية التي تم تشكيلها من ممثلين لوزارات الخارجية والشؤون الاجتماعية والعدل، ووزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني، والاتحاد النسائي العام، وجرت العادة أن تتابع هذه الجهات وترصد التحولات والإنجازات التي تضاف إلى رصيد المرأة في الإمارات، وأي مكاسب تحققت بعد التصديق على الاتفاقية، مثل دخول المرأة عبر بوابة الانتخابات إلى المجلس الوطني، ومجلس الوزراء، وأي تدابير تشريعية أو اجتماعية تم تنفيذها لصالح المرأة.

لقد استطاعت المرأة الإماراتية أن تحقق إنجازات متتالية وواعدة في جميع المجالات محلياً وإقليمياً ودولياً، لتتوج نصف قرن من العطاء والبناء والتنمية على مختلف الأصعدة منذ تأسيس الدولة وحتى الآن.

وبهذه المناسبة الكريمة العالمية على قلوب نساء العالم أجمع، هنأت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، ((أم الإمارات))، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، المرأة الإماراتية وجميع نساء العالم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الـ8 من مارس من كل عام، مؤكدة سموها أن بنات الإمارات زهرات الوطن ومصدر قوته وريادته، متمنية لهن مزيداً من التوفيق والنجاح والريادة، مضيفة سموها: ((في هذا اليوم نبارك لبناتي الغاليات زهرات الوطن وقوته ومصدر تميزه وريادته.. أبارك لكن جهودكن الطيبة وأثركن الإيجابي في مسيرتنا التنموية المشرفة.. تعجز الكلمات أمام وصف مدى إيماني بقدراتكن ومحبتي الفياضة لكن جميعاً.. ولكني أبقى على العهد.. ذلك الوعد النابع من قلب الأم، بأن أبقى السند والعون لأحلامكن وطموحاتكن الملهمة.. حفظكن الله ورعاكن)).

بقي أن أقول إن المرأة الإماراتية لها أن تفخر بما تحقق لها، وما حققته هي في كل مناحي الحياة، حيث أثبتت جدارتها في تولي كل الوظائف والمهام التي أسندت لها، وها هي تمضي بخطوات حثيثة في اتجاه مستقبل يكفل لها ما تستحق من حقوق نصت عليها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.