لا تهرب ولا تتجاهل!

يقول الروائي الكويتي (سعود السنعوسي): ((حتى تتمكن من تحويل تلك الأشياء التي تخشاها أو تكرهها أو تجهلها إلى أشياء محببة إلى نفسك، عليك أن تتوغل في أدق تفاصيلها، فإنك حتماً ستعثر على ما تحب في قلب ما تكره))، بدت لي هذه العبارة غريبة، أو غير مفهومة عندما قرأتها لأول مرة، فقد اعتدت أن أتجنب الأشياء التي أكرهها، ولا أفكر في التفاصيل التي قد أعثر من خلالها على ما يمكن أن يغير وجهة نظري! لذلك كان التحاشي بالنسبة لي هو الحل الآمن!

لقد جعلتني عبارة السنعوسي أراجع هذا السلوك كي أعرف لماذا اخترته كطريقة للتعامل مع المواقف، في الوقت الذي لا يحل مشكلة ولا يوصل لهدف محدد أو موقف واضح، بقدر ما يدفن المشكلة تحت جلد الوقت، فنظن أننا تخلصنا منها لأننا لم نعد نراها، بينما هي تتفاعل تحت الجلد، وربما قادت إلى أمور غير متوقعة!

الأشياء ليست دائماً كما تبدو، ونحن من يقرر كيف ننظر إليها وأين نضعها، نحن بما يتغلب فينا من غضب وعدم اعتراف بالخطأ، وبما فينا من أنانية ومجموعة عقد وعناد وكبر ووو.. أو العكس، ذلك أن الوعي والنضج والبصيرة يمكنها أن تقودنا لمخارج أخرى تماماً، فننظر للمواقف بطريقة مغايرة، لكن البصيرة لا تتوفر للإنسان بسهولة، أو هي لا تتوفر للجميع بذات المستوى، لذلك يتخبط كثيرون ويفشل آخرون، ولا يستقر غيرهم في خياراتهم التعليمية أو الوظيفية وحتى الاجتماعية والعاطفية!

لذلك يقضي الناس وقتاً طويلاً كي يعثروا على أكثر الخيارات مقبولية ومعقولية بالنسبة لهم.

إن طبيعة الإنسان أن يفكر في مصلحته، وبما يسعده، لكنه قد يجد نفسه وكأنه اختار الأسوأ أحياناً، رغم التفكير والتدقيق وسياسة المفاضلات؟ لأن البعض إذا عثر على ما كان يبحث عنه، أخذ في التعمق في تفاصيله بحثاً عن العيوب والثغرات، فإذا وجدها خاب أمله وترك ما بين يديه ليبدأ رحلة بحث جديدة سعياً للأفضل الذي لن يعثر عليه، أو لن يوجد يوماً إذا لزم هذا الطريق!