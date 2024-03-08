«الترجمة والدبلجة الصوتية الفورية» بالذكاء الاصطناعي من دبي إلى العالم

نجح الأب أفنيش براكاش وابنه أكشار مؤسسا شركة Camb من الانطلاق بتقنية ((الدبلجة الصوتية الفورية)) التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي، من دبي إلى العالم وذلك بدعم من محفظة ((صندوق حي دبي للمستقبل)) أول المستثمرين في شركتهما الناشئة.

وقال الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس للشركة أفنيش براكاش، في تصريحات لـ ((البيان))، على هامش اللقاء السنوي الثاني لصندوق حي دبي للمستقبل إن تأسيس الشركة بُني على فرضية بسيطة للغاية، هو أن غالبية المحتوى الرقمي في العالم هو باللغة الإنجليزية رغم أن نحو 20% من الأشخاص في العالم يتحدثون هذه اللغة، لذا من الواضح أن هناك مشكلة وقد أردنا عبر تأسيس هذه الشركة حل هذه المشكلة للعالم وإلى الأبد.

وأضاف براكاش: قمنا بإجراء الأبحاث لأكثر من 6 سنوات والتي ركزت على تقنيات الكلام التوليدية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، وكانت النتيجة أن أنشأنا منصة شاملة للترجمة والدبلجة الحية بالذكاء الاصطناعي، وقبل عام قمنا بإضفاء الطابع الرسمي على الشركة وكانت الانطلاقة بكل فخر من دبي، واليوم منصتنا تستطيع أن تقوم بعملية دبلجة صوتية وترجمة شاملة بسرعة فائقة لأي محتوى لغة أصلية إلى 120 لغة رسمية و40 لهجة عامية.

وتابع ((اليوم بإمكانك عبر منصتنا أخذ أقل من 3 ثوانٍ من صوتك واستنساخه فعلياً بـ 120 لغة و40 لهجة، وتستطيع منصتنا نقل أي مقطع فيديو حي أو مسجل لفيلم أو لعبة أو بث مباشر يعرض بلغة واحدة، ونقلها مباشرة إلى عدة لغات مختلفة)).

وأشار براكاش إلى أنه خلال فعالية صندوق حي دبي للمستقبل شاهدنا فيديو لخلفان جمعة بالهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، حيث بدأ بالحديث إلى الكاميرا ومن ثم كانت هناك دبلجة مباشرة بصوته إلى أكثر من لغة منها الإيطالية.

وقال براكاش إنه مع إطلاق صندوق حي دبي للمستقبل بقيمة مليار درهم في 2021، كنا من المحظوظين الذين تقدموا للحصول على تمويل، وفعلاً نجحنا في ذلك، وهذا يحملنا مسؤولية كبيرة.

وأردف براكاش ((مؤخراً أغلقنا جولة تمويل بقيمة 4 ملايين دولار بقيادة عدد من صناديق الاستثمار الجريء، وبالنسبة لنا كان))صندوق حي دبي للمستقبل((بمثابة الداعم الأول والأكبر بالنسبة لنا، حيث كان الصندوق أول المستثمرين في الشركة، ونسعى اليوم إلى تحقيق مزيد من التطور والنمو واستغلال الفرص القيمة التي منحت لنا، واليوم نفتخر أنه لدينا أكثر من 25 موظفاً يعملون على المشروع)).

وقال براكاش ((اليوم تستطيع إنتاج محتوى متعدد اللغات عبر منصتنا وبالإمكان إدخال أي فيديو مهما كانت مدته بأي لغة ومن ثم دبلجته مباشرة للكثير من اللغات العالمية سواء اليابانية أو البرتغالية أو حتى الأفريقية ونحن بالمقابل نفرض رسوماً معينة على ذلك)).

وأضاف ((قبل 8 أسابيع أطلقنا منصة الخدمة الذاتية الخاصة ولدينا اليوم أكثر من 10 آلاف شخص مسجلون في المنصة، كما نعمل مع العديد من المؤسسات العالمية انطلاقاً من دبي مثل شركة ميبل ليف سبورتس الكندية المتخصصة في بث المحتوى الرياضي مثل كرة السلة، البيسبول، هوكي الجليد، وما إلى ذلك، كما نعمل مع الدوري الأمريكي لكرة القدم، حيث قمنا ببث مباشر مدبلج لإحدى مباريات فريق إنتر ميامي الذي يلعب فيه الأسطورة ميسي حالياً)).

وتابع ((مؤخراً اختتمت بطولة أستراليا المفتوحة للتنس وجعلنا لاعبين مثل ديوكوفيتش وكوكو سينر يتحدثون بعدة لغات مختلفة، وكانت هذه المرة الأولى في تاريخ البشرية التي يحدث فيها ذلك، انطلاقاً من دبي)).

وأوضح براكاش أنه يمكن لأي شخص عبر منصتنا اختيار مسار صوتي مختلف، والاستماع بلغته الخاصة، واليوم مثلاً نعمل مع واحد من أكبر المبدعين عالمياً وهو ((نيك جيوفاني)) الذي يتمتع بشهرة كبيرة على YouTube، حيث يستخدم تقنيتنا لدبلجة مقاطع الفيديو الخاصة به إلى 10 لغات كل أسبوع ويحصل على ملايين وملايين المشاهدات وبلغات مثل البنغالية والعربية.

وأكد ((سنواصل الاستثمار في التكنولوجيا للحفاظ على النمو وكذلك الاستثمارات في خدمة العملاء وإشراك العملاء، كما نسعى للتوسع عالمياَ في أسواق مثل أمريكا الشمالية وتوسيع قاعدتنا في الشرق الأوسط وآسيا)).