«سيدات أعمال دبي» يعزز مهارات عضوات المجلس في الذكاء الاصطناعي التوليدي

نظم مجلس سيدات أعمال دبي ورشة عمل اليوم بالتعاون مع شركة ((كابجيميناي)) حول الآفاق المستقبلية للذكاء الاصطناعي التوليدي، وتأثيراته وممارساته الإيجابية والأخلاقية في مجال ممارسة الأعمال، وذلك بحضور ومشاركة عدد من عضوات المجلس.

وأقيمت الفعالية خصيصاً لعضوات المجلس، وأدارتها أرونا باتام، المتخصصة في الذكاء الاصطناعي التوليدي والهندسة التحليلية وعلوم البيانات في شركة ((كابجيميناي))، الشركة العالمية المتخصصة في الاستشارات وخدمات التكنولوجيا والتحول الرقمي.

ولفتت نادين حلبي، مدير تطوير الأعمال في مجلس سيدات أعمال دبي، إلى أهمية الورشة في تسليط الضوء على أحدث التقنيات والاستراتيجيات الحديثة التي يمكن اعتمادها لتعزيز مهارات ومعارف وخبرات عضوات المجلس، والارتقاء بتنافسيتهن في بيئة الأعمال، مؤكدة أن الذكاء الاصطناعي يمثل نقلة نوعية في الفوائد التي ستجنيها الشركات التي تطبقها، أبرزها تعزيز تجربة العملاء، وتحسين عمليات ونشاط الشركات، والارتقاء بإنتاجية الموظفين.

وأشارت حلبي إلى الالتزام الكامل من قبل مجلس سيدات أعمال دبي بدعم العضوات، وتوفير كل التسهيلات والخدمات التي تصقل مهاراتهن، وتمكينهن من الاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والابتكارات الجديدة في تنمية أعمالهن.