إسرائيل تعد خطة لعملية برية في لبنان

ذكر تقرير إخباري أمس الجمعة، أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي طالب بإعداد خطة بشأن عملية عسكرية برية محتملة في لبنان.

وكلف هرتسي العميد موشيه شيكو تامير بإعداد الخطة، ولهذا الغرض تم نقل جنود من غزة إلى قيادة المنطقة الشمالية مع الوضع في الاعتبار الدروس المستفادة من حرب غزة، بحسب ما ذكرته القناة 13 الإخبارية الإسرائيلية. يشار إلى أن تامير هو من قام بإعداد خطط الدخول البري إلى غزة، عندما كان نائباً لقائد لواء الشمال، ولديه خبرة كبيرة في القطاع الشمالي.

كان وزير الدفاع يوآف غالانت صرح يوم الثلاثاء الماضي بأن التوتر المستمر مع مقاتلي ((حزب الله)) على الحدود بين بلاده ولبنان يجعل الوضع أقرب إلى التصعيد العسكري، مما قد يجر المنطقة إلى تصعيد خطير. من جهة أخرى أعلنت جماعة ((حزب الله))، الجمعة، سقوط اثنين من عناصرها في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان.

وقالت الجماعة في بيان، إن العنصرين من بلدة بليدا، دون ذكر مزيد من التفاصيل. وفي الوقت نفسه، أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائراته قصفت ما وصفه بمراكز القيادة العسكرية لـ((حزب الله)) في منطقتي المنصوري وبنت جبيل وفي منطقة زبقين، في جنوب لبنان، كما اعترض مسيرة تحمل متفجرات، تابعة للحزب. وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان أنه قصف، الخميس، مجمعات عسكرية لـ((حزب الله)) في منطقتي طلوسة ومجدل زون، مشيراً إلى أن القصف أعقبه وقوع ((انفجارات ثانوية))، ما يدل على وجود عدد كبير من الأسلحة مخزنة داخل المجمع، بحسب البيان.

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