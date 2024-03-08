الزعيم الكوري الشمالي يشرف على مناورات بسلاح المدفعية

ذكرت وسائل إعلام رسمية أمس الجمعة، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أشرف على مناورات بسلاح المدفعية على نطاق واسع في الوقت الذي تجري فيه الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تدريبات مشتركة.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن التدريبات بالذخيرة الحية التي جرت الخميس ((تهدف إلى رفع الجهوزية القتالية والقدرة على شن حرب حقيقية)). وأضافت أن وحدات حدودية شاركت في المناورات ((ووضعت عاصمة العدو في متناول اليد)). وتابعت الوكالة أن هذه التدريبات جرت غداة زيارة كيم جونغ أون لقاعدة تدريب تقع في غرب البلاد ((أعرب خلالها عن ارتياحه الكبير)) لرؤية الوحدات ((جاهزة تماماً للتعبئة بهدف الانخراط في المعارك)).

وهددت بيونغ يانغ سيئول وواشنطن الثلاثاء بأنهما ستدفعان ((ثمناً باهظاً)) لمناوراتهما العسكرية المشتركة المعروفة باسم ((درع الحرية)).

وأكد الجيش الكوري الجنوبي أن الشمال أجرى مناورات مدفعية بالذخيرة الحية شملت قاذفات صواريخ وقذائف في مدينة نامفو الساحلية غرب كوريا الشمالية، باتجاه البحر الأصفر وفقاً لبيان.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في سيئول في بيان ((جيشنا يراقب عن كثب علامات الاستفزاز الصادرة عن كوريا الشمالية... مع الحفاظ على وضع دفاعي مشترك ثابت وإجراء تدريبات مشتركة)).

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