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قتيلان بـ«قصف تركي» في شمال العراق

3/8/2024 7:20:57 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قتل شخصان، أمس الجمعة في إقليم كردستان العراق، بقصف نسب إلى تركيا، كما أفاد مسؤول محلي.

وذكر مصدران أمنيان عراقيان الجمعة أن مدنيين اثنين قُتلا في غارة جوية تركية في منطقة شيلادزي الجبلية بمحافظة دهوك شمال العراق.وقالت وزارة الدفاع التركية إن قواتها نفذت غارتين جويتين في شمال العراق وشمال سوريا الليلة قبل الماضية مما أسفر عن مقتل ستة مسلحين في العراق وسبعة في سوريا.

ولم تقدم الوزارة مزيدا من المعلومات في منشورها على منصة ((إكس)) للتواصل الاجتماعي.ولم تحدد الوزارة المناطق التي استهدفتها الضربتان، ولم يتضح ما إذا كانت تشير إلى الحادث نفسه الذي وقع في شمال العراق وذكره المصدران الأمنيان.

ووقع القصف الذي نسب إلى تركيا في محيط قرية نائية في ناحية شيلادزي في دهوك شمال العراق قرب الحدود مع تركيا، كما أفاد مدير الناحية رزكار ساركي لوكالة فرانس برس. وقال المسؤول ((قتل شخصان وأصيب اثنان آخران)) نتيجة ((قصف من قبل الطائرات الحربية التركية)) بعد ((توجههم إلى الجبال لجمع الأعشاب والنباتات الربيعية)).

وقالت وسائل إعلام محلية بدورها إن ((مدنيين اثنين)) قتلا في القصف. ويعلن الجيش التركي شنّه ضربات متكررة في العراق، كما يقوم بعمليات برية وجوية ضدّ المتمردين الأكراد الأتراك في حزب العمال الكردستاني، ومواقعهم في شمال العراق الموزّعة في إقليم كردستان الذي يحظى بحكم ذاتي ومنطقة سنجار الجبلية.

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