السفارة الأمريكية تحذّر من هجوم وشيك في موسكو

حذّرت السفارة الأمريكية رعاياها في روسيا من أن ((متطرفين)) يخططون لشن هجوم وشيك في موسكو.

وطلبت السفارة الأمريكية لدى روسيا من رعاياها، تجنب التجمعات الكبيرة في موسكو. ولم تقدم السفارة، التي حثت الأمريكيين مراراً على مغادرة روسيا فوراً، مزيداً من التفاصيل حول طبيعة التهديد، لكنها قالت إنه يتعين عليهم الابتعاد عن التجمعات والتيقظ.

وذكرت السفارة على موقعها الإلكتروني أنها ((تراقب التقارير التي تفيد بأن متطرفين لديهم خطط وشيكة لاستهداف تجمعات كبيرة في موسكو، مثل الحفلات الموسيقية، ويجب نصح المواطنين الأمريكيين بتجنب التجمعات الكبيرة خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة)).

وأصدرت السفارة تحذيرها بعد عدة ساعات من إعلان جهاز الأمن الاتحادي الروسي أنه أحبط هجوماً على معبد يهودي في موسكو خططت لتنفيذه خلية تابعة لتنظيم ((داعش)).

من جهة أخرى قال الجيش الأوكراني أمس، إن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 33 من أصل 37 طائرة روسية مسيرة استخدمت في هجوم أثناء ساعات الليل ألحق أضراراً بمنشأة للبنية التحتية في منطقة أوديسا بجنوب البلاد.

من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية، أسقطت 11 طائرة مسيرة فوق مقاطعة فولغوغراد بجنوب روسيا، كما أسقطت طائرة مسيرة فوق مقاطعة بيلغورود، غربي البلاد.

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