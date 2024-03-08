السفارة الأمريكية تحذّر من هجوم وشيك في موسكو

(MENAFN
- Al-Bayan)
حذّرت السفارة الأمريكية رعاياها في روسيا من أن ((متطرفين)) يخططون لشن هجوم وشيك في موسكو.
وطلبت السفارة الأمريكية لدى روسيا من رعاياها، تجنب التجمعات الكبيرة في موسكو. ولم تقدم السفارة، التي حثت الأمريكيين مراراً على مغادرة روسيا فوراً، مزيداً من التفاصيل حول طبيعة التهديد، لكنها قالت إنه يتعين عليهم الابتعاد عن التجمعات والتيقظ.
وذكرت السفارة على موقعها الإلكتروني أنها ((تراقب التقارير التي تفيد بأن متطرفين لديهم خطط وشيكة لاستهداف تجمعات كبيرة في موسكو، مثل الحفلات الموسيقية، ويجب نصح المواطنين الأمريكيين بتجنب التجمعات الكبيرة خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة)).
وأصدرت السفارة تحذيرها بعد عدة ساعات من إعلان جهاز الأمن الاتحادي الروسي أنه أحبط هجوماً على معبد يهودي في موسكو خططت لتنفيذه خلية تابعة لتنظيم ((داعش)).
من جهة أخرى قال الجيش الأوكراني أمس، إن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 33 من أصل 37 طائرة روسية مسيرة استخدمت في هجوم أثناء ساعات الليل ألحق أضراراً بمنشأة للبنية التحتية في منطقة أوديسا بجنوب البلاد.
من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية، أسقطت 11 طائرة مسيرة فوق مقاطعة فولغوغراد بجنوب روسيا، كما أسقطت طائرة مسيرة فوق مقاطعة بيلغورود، غربي البلاد.
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN08032024000110011019ID1107954606
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.