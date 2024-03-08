السودان.. حراك دولي وإقليمي مكثف لإطفاء نار الحرب

بينما تقترب الحرب المشتعلة في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع من إكمال عام دون توقف كثفت جهات دولية وإقليمية تحركاتها هذه الأيام من أجل إيجاد مخرج سلمي يغيث الملايين من المدنيين وينهي الاقتتال ويوفر أرضية لبناء عملية سياسية، تنقل البلاد من دائرة الصراع إلى بر الاستقرار، بعد أن سد الأفق السياسي وسيطرت لغة السلاح بدلاً عن الحوار.

ففي غضون الأسابيع القليلة الماضية ارتفعت الأصوات المنادية بوقف الحرب، لا سيما بعد أن ضاقت مساحات الأمان لملايين السودانيين، مع تمدد دائرة الصراع وتدحرج كرة اللهب، نحو مساحات وميادين جديدة، بجانب التحذيرات التي أطلقتها وكالات الأمم المتحدة، بأن السودان في طريق نحو أكبر أزمة جوع في العالم، وبناء على ذلك شهدت الأيام الماضية تحركات قادتها الآلية الأفريقية لمعالجة الأزمة السودانية، بجانب الدعوة التي يدرسها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى وقف فوري للأعمال القتالية قبل شهر رمضان في الحرب المستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

ويرى المحلل السياسي رئيس تحرير صحيفة الجريدة السودانية أشرف عبد العزيز لـ((البيان)) من الواضح أن المجتمع الدولي بات مهتماً بقضية الحرب في السودان وبدا التنافس واضحاً من خلال التحركات المحمومة والمبادرات الرامية لوقف الحرب، ويشير عبد العزيز إلى أن أبرز ما في ذلك هو التحول في الموقف المصري والذي بدا بمشاركة القاهرة في مفاوضات المنامة ودعوتها رسمياً لرئيس القوى المدنية الديمقراطية عبدالله حمدوك، في المقابل ظهرت المبادرة الليبية التركية والتي وافقت عليها الحكومة، هذا بالإضافة للقاء الآلية رفيعة المستوى بممثلين للمؤتمر الوطني هذا بالإضافة لموافقة الحكومة على إدخال المساعدات الإنسانية عبر تشاد وبورتسودان. ويؤكد عبد العزيز أن كل تلك التحركات ستصب لمصلحة وقف الحرب في السودان.

بدوره يؤكد المحامي والباحث السياسي محمد صالح حسن لـ((البيان)) إمكانية حدوث اختراق للأزمة السودانية، ((إذا ما مورست ضغوط حقيقية على طرفي الحرب، ولفت إلى أن السودان في مفترق طرق، ما يتطلب تضافر الجهود الداخلية وتنسيق المبادرات الخارجية، وبناء جبهة مدنية بمشاركة واسعة، لا يستثنى فيها أي طرف، فانعدام الرؤية السياسية الجامعة هو الذي يمثل الخطر الحقيقي للدولة، ففي حال عدم التوافق حول الرؤية الشاملة ستتحول البلاد إلى العسكرة الكاملة أياً كان الطرف المنتصر في هذه الحرب)).

ويضيف حسن: ((المجتمع الدولي استشعر خطر تمدد الأوضاع الكارثية في السودان نحو دول جواره الإقليمي، مما يجعل من الضرورة الإسراع في إيجاد معادلة تضمن الوصول إلى تفاهمات))، ولكنه أكد على ضرورة أن يغلب المجتمع الدولي مصلحة الشعب السوداني على الأجندات الأخرى سواء كانت تلك الأجندات دولية أو إقليمية أو حتى أجندة محلية.

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