بيان إماراتي أوروبي أمريكي قبرصي يعلن تدشين ممر بحري لمساعدات غزة

أصدرت المفوضية الأوروبية ودولة الإمارات والولايات المتحدة وجمهورية قبرص بياناً مشتركاً بشأن تفعيل ممر بحري لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وقال البيان: ((إن الوضع الإنساني في قطاع غزة مأساوي، حيث إن العائلات الفلسطينية والأطفال الأبرياء بحاجة ماسة إلى الاحتياجات الأساسية، ولهذا السبب تعلن المفوضية الأوروبية وألمانيا واليونان وإيطاليا وهولندا وجمهورية قبرص ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة عزمها فتح ممر بحري لإيصال المساعدات الإضافية التي تشتد الحاجة إليها عن طريق البحر)).

وأوضح البيان: ((كانت قيادة قبرص لإنشاء ((مبادرة أمالثيا)) التي تحدد آلية شحن المساعدات بشكل آمن من قبرص إلى غزة عبر البحر جزءاً أساسياً في تفعيل الجهود المشتركة لإطلاق الممر البحري)).

وأضاف: ((تعتزم دولنا البناء على هذا النموذج لتقديم مساعدات إضافية كافية عن طريق البحر، والتعاون مع كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، سيغريد كاغ، التي تتولى مهمة تسهيل وتنسيق والتحقق من تدفق المساعدات التي تصل إلى غزة بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2720)).

جهود الإمارات

وأكد البيان أن الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات لحشد الدعم لهذه المبادرة ستؤدي إلى إرسال أول شحنة من الغذاء عن طريق البحر إلى سكان غزة. وأوضح أن قبرص سوف تقوم بعقد اجتماع لكبار المسؤولين قريباً لبحث كيفية تسريع هذه القناة البحرية لدعم الذين يحتاجون المساعدة، حيث تدعم هذه القناة المساعدات المقدمة عبر الطرق البرية والجوية، التي تمر كذلك من خلال مصر والأردن.

وجاء في البيان: ((أعلنت الولايات المتحدة عن مهمة طارئة بقيادة الجيش الأمريكي لإنشاء رصيف بحري مؤقت في غزة بالتعاون مع شركاء إنسانيين ودول أخرى يهدف لإيصال كميات كبيرة من المساعدات عن طريق البحر، وبالتنسيق بشكل وطيد مع حكومة إسرائيل)).

وأكد البيان أن إيصال المساعدات الإنسانية بشكل مباشر إلى غزة عن طريق البحر يعد أمراً معقداً، و((تلتزم دولنا بتقييم الجهود وتعزيزها لضمان إيصال المساعدات بأكبر فاعلية ممكنة، حيث يمكن لهذا الممر البحري، بل ويجب، أن يكون جزءاً من الجهود المستمرة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية والسلع التجارية إلى غزة عبر الطرق المتاحة كافة)).

كما أكد البيان المشترك الاستمرار بالعمل مع إسرائيل لتوسيع عمليات إيصال المساعدات عن طريق البر، وأكد ضرورة تسهيلها فتح الطرق والمعابر الإضافية لنقل المزيد من المساعدات إلى أكبر عدد من الأشخاص. وشدد على أن حماية أرواح المدنيين مكون أساسي في القانون الإنساني الدولي، ويجب احترامه، كما يجب علينا جميعاً السعي لضمان وصول المساعدات إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها.

موعد التشغيل

في الأثناء قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن تشغيل الممر البحري من قبرص قد يبدأ مطلع الأسبوع.

والخميس أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيتم تشييد ميناء مؤقت في غزة، لتسهيل تدفق المساعدات عن طريق البحر، التي ستأتي في البداية من قبرص.

وقالت فون دير لاين في تصريحات من مدينة لارنكا الساحلية في قبرص: ((نحن الآن قريبون جداً من فتح هذا الممر، ونأمل أن يكون ذلك في يومي السبت أو الأحد المقبلين. أنا سعيدة جداً لرؤية إطلاق تجريبي أولي اليوم)).

وذكرت أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والإمارات والولايات المتحدة وشركاء آخرين يعملون معاً على هذا المشروع، وأشارت إلى أن الإمارات العربية المتحدة ساعدت في تنشيط الممر ((من خلال تأمين الدفعة الأولى من العديد من شحنات البضائع إلى سكان غزة)).

وتقول الأمم المتحدة إن ما لا يقل عن 576 ألف شخص في غزة، أي ربع سكان القطاع تقريباً، على شفا المجاعة.

قتلى وجرحى

ميدانياً أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الجمعة، ارتفاع عدد ضحايا حرب إسرائيل على القطاع إلى 30 ألفاً و878 فلسطينياً، وإصابة 72 ألفاً و402، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن 80 شخصاً، غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن، سقطوا من جراء القصف الإسرائيلي، وصلوا إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، لافتة إلى أنه ((لا يزال عشرات المفقودين تحت الأنقاض)).

وأوضحت الوزارة أن شخصين سقطا وأصيب 25 آخرون برصاص الجيش الإسرائيلي، ((حيث كانوا ينتظرون دخول المساعدات بالقرب من دواري النابلسي والكويت في مدينة غزة، للحصول على الطعام في ظل تفشي المجاعة)).

ولفتت إلى أنه في ((فجر الجمعة، وصل شهيدان، وهما امرأة وطفل، وعدد من الإصابات إلى مستشفى الكويت في أعقاب استهداف منزل لعائلة أبو سليمة في منطقة العزبة غرب مدينة رفح)). وأشارت إلى أن ((11 شهيداً سقطوا بمجزرة عائلة العطّار إثر استهداف منزلهم بمنطقة الحكر في دير البلح وسط القطاع)).

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