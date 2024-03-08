بايدن يهاجم ترامب ويتحدى بوتين في خطاب «حالة الاتحاد»

اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن سلفه دونالد ترامب بتهديد الديمقراطية والخضوع لروسيا، كما سعى لتهدئة الغضب من دعمه للهجوم الإسرائيلي على غزة، وذلك في خطاب لحالة الاتحاد استعرض فيه مواقفه ضمن سعيه لإعادة انتخابه في وقت لاحق من العام الجاري.

وتحدث بايدن أمام جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ لمدة 68 دقيقة، في خطاب حظي بمتابعة كبيرة من أجل الاطلاع على أداء الرئيس البالغ من العمر 81 عاماً ومقترحاته السياسية.

ووجه بايدن انتقاداً مباشراً لترامب، متهماً إياه بالتستر على حقيقة هجوم السادس من يناير 2021 على الكابيتول والخضوع للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعرقلة مشروع قانون لتشديد القيود على الحدود الأمريكية مع المكسيك.

وفيما يتعلق بالشرق الأوسط، أكد بايدن أنه يعمل على التوصل لوقف فوري لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع بين حركة ((حماس)) وإسرائيل، وحذر الأخيرة من استخدام المساعدات التي يحتاجها قطاع غزة ورقة للمساومة. وركز في تصريحاته على ترامب، وإن لم يذكره بالاسم.

استهل بايدن خطابه بالقول إن الديمقراطية مهددة في الداخل والخارج وانتقد ترامب بسبب تعليقاته التي دعا فيها بوتين إلى غزو دول حلف شمال الأطلسي الأخرى إذا لم تنفق المزيد على الدفاع. وقال بايدن ((الآن يقول سلفي، الرئيس الجمهوري السابق، لبوتين: افعل ما تريد... أعتقد أن هذا أمر شائن وخطير وغير مقبول)).

رسالة إلى بوتين

كما وجه بايدن، الذي يضغط على الكونغرس لتوفير تمويل إضافي لأوكرانيا لحربها مع روسيا، رسالة لبوتين مفادها أن الولايات المتحدة ((لن تتخلى)) عن حليفتها. وقال بايدن: ((إذا كان أي شخص في هذه القاعة يعتقد أن بوتين سيتوقف عند أوكرانيا، فأنا أؤكد لكم أنه لن يفعل ذلك)). وأوضح: ((إذا انسحبت الولايات المتحدة، فإن ذلك سيعرض أوكرانيا للخطر. أوروبا في خطر، والعالم الحر سيكون في خطر)).

ورد ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي (تروث سوشال) بانتقاد بايدن، وكتب ((قال إنني انحنيت للزعيم الروسي. لقد أعطاهم كل شيء، بما في ذلك أوكرانيا)).

وقارن بايدن بين مواقفه ومواقف ترامب بشأن الديمقراطية وحقوق الإجهاض والاقتصاد.

وشدد بايدن على دعمه الحق في الإجهاض وتعهد بجعله قانوناً للبلاد إذا صوت الأمريكيون لصالح عدد كاف من المشرعين الديمقراطيين.

كما أكد مجدداً سعيه لجعل الأثرياء والشركات يدفعون المزيد من الضرائب، وكشف عن مقترحات تشمل زيادة الحد الأدنى للضرائب على الشركات والأمريكيين الذين تزيد ثرواتهم على 100 مليون دولار.

الاقتصاد الأمريكي

أشاد الرئيس الأمريكي بوضع اقتصاد بلاده القوي وتعافيه بعد أزمة جائحة كوفيد. وقال بايدن أمام الكونغرس بمجلسيه ((أيها الناس، لقد ورثت اقتصاداً كان على حافة الهاوية... الآن أصبح اقتصادنا موضع حسد العالم بكل ما للكلمة من معنى. 15 مليون وظيفة جديدة في ثلاث سنوات فقط - وهذا رقم قياسي، والبطالة عند أدنى مستوياتها منذ 50 عاماً)).

سعى بايدن إلى تهدئة الغضب الذي يشعر به كثيرون في حزبه من دعمه للهجوم الإسرائيلي على غزة.

وأعلن أن الجيش الأمريكي سيشيد ميناء مؤقتا على ساحل القطاع على البحر المتوسط لاستقبال المساعدات الإنسانية عن طريق البحر. وقال بايدن ((للقيادة الإسرائيلية أقول: المساعدات الإنسانية لا يمكن أن تكون أمراً ثانوياً أو ورقة مساومة... حماية وإنقاذ أرواح الأبرياء يجب أن تكون أولوية)).

واختتم بايدن خطابه بالإشارة إلى عمره، قائلاً ((سواء كنت صغيراً أو كبيراً، كنت أعرف دائماً ما الذي سيدوم)).

وسلط الضوء على أن عمر ترامب قريب من عمره، قائلاً ((الآن يرى آخرون في نفس عمري الأمور بشكل مختلف))، في إشارة إلى الاختلاف في وجهات النظر بينهما.

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