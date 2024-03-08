ترامب يودع المحكمة سنداً يغطي غرامة مالية بـ83 مليون دولار في قضية تشهير

أودع دونالد ترامب المحكمة الفدرالية في نيويورك سنداً يكفي لتغطية غرامة مالية بـ83,3 مليون دولار بعد طعنه بحكم دانه بالتشهير على خلفية قضية اعتداء جنسي، وفق ما بيّنت الجمعة وثائق المحكمة.

وكانت هيئة محلّفين في نيويورك قد أمرت ترامب في 26 يناير بدفع 83 مليون دولار تعويضاً

للكاتبة إي. جين كارول لإدانته بتوجيه إهانات إليها بعد ادّعائها أنّه اعتدى عليها جنسياً.

وقالت محامية ترامب ألينا هابا إنه أودع سنداً بقيمة 91,6 مليون دولار، وفقاً لوثيقة قدمت إلى محكمة مانهاتن.

وشمل الأمر القضائي الصادر في يناير تعويضات عقابية بقيمة 65 مليون دولار بعد أن وجدت هيئة المحلفين أن ترامب تصرف بشكل ضار في تعليقاته العامة حول كارول، و7,3 ملايين دولار كتعويضات، و11 مليون دولار لبرنامج لإصلاح الضرر اللاحق بالسمعة.

وأمرت المحكمة ترامب إما بإيداع مبلغ التعويض كاملاً، وإما بإيداع سند يمكن تنفيذه في حال خسر الطعن.

ترامب الذي خلصت لجنة محلفين لإدانته بالاعتداء الجنسي على كارول في قضية مدنية منفصلة في نيويورك، استخدم منصّته "تروث سوشال" لإطلاق سلسلة رسائل مهينة للكاتبة والمحاكمة وقاضي المحكمة.

ولم يكن ترامب ملزماً بحضور المحاكمة أو الإدلاء بشهادة، لكنّه حوّل جلسات محاكماته إلى منصّات للترويج لحملته الرئاسيّة، زاعماً أنّ كلّ جلسة هي جزء من محاولة للديموقراطيّين لمنع عودته إلى البيت الأبيض.

وعلى ترامب أيضاً إيداع سند يغطي غرامة مالية بـ355 مليون دولار مع الفائدة بعد طعنه بقرار دانه بالتلاعب بقيمة ممتلكاته لتأمين أسعار أكثر ملاءمة للقروض والتأمين.

ورفض قاض طلب محامي الرئيس السابق إيداع سند يغطي 100 مليون دولار فقط من الغرامة التي أمر بدفعها.

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