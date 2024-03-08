فريق الإغاثة الإماراتي يبدأ توزيع المير الرمضاني في مخيّم مريجيب الفهود

واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تنفيذ برامجها الإنسانية، حيث بدأ فريق الإغاثة الإماراتي توزيع المير الرمضاني على اللاجئين السوريين في المخيم الإماراتي- الأردني بمريجيب الفهود، بالإضافة لعدد من الأسر المتعففة في الخيام القريبة من المخيم.

وأكد قائد فريق الإغاثة الإماراتي، حسن سالم الغول القايدي، الذي أشرف على التوزيع، أن إدارة المخيم قامت بتوزيع المير الرمضاني على اللاجئين، والأسر المتعففة قبل حلول الشهر الفضيل، ليتمكنوا من إعداد ما يحتاجون من وجبات، مبيناً أنه تم تسليم طرود المير الرمضاني لجميع اللاجئين في المخيم والبالغ عددهم نحو 1226 عائلة، بالإضافة إلى توزيع المير الرمضاني على نحو 60 عائلة من الأسر المتعففة في الخيام المؤقتة خارج المخيم، موضحاً أن الطرد الغذائي يحتوي على الأرز والسكر والطحين، وغيرها من المواد الغذائية الأساسية.

كما قام الفريق الطبي التابع لفريق الإغاثة الإماراتي، بتنفيذ حملة طبية مجانية، تم خلالها إجراء فحوصات طبية لتلك الأسر، وتوزيع الأدوية عليها.

جدير بالذكر أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تقوم سنوياً بتنفيذ المشروع الرمضاني، الذي يشمل توزيع المير الرمضاني، وإقامة الدورة الرياضية الرمضانية، وتوزيع كسوة العيد على اللاجئين في المخيم، بالإضافة إلى توزيع العيديات عليهم، كما تقوم بتنظيم الفعاليات الترفيهية في المخيم.

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