«براند دبي» يطلق دليلاً خاصاً بالفعاليات والأنشطة الرمضانية

في إطار حملة ((رمضان في دبي))، التي وجه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، بإطلاقها للاحتفاء بالشهر الفضيل في دبي، أعلنت ((براند دبي))، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، عن إطلاق ((دليل فعاليات رمضان))، والذي يوثق جميع الأنشطة والفعاليات الرمضانية المتنوعة في دبي.

ويأتي الدليل تأكيداً على توثيق وإبراز العناصر التي تجعل دبي أفضل مدينة للعيش في العالم، لاسيما من خلال ما تقدمه الإمارة خلال شهر رمضان المبارك من تجارب مميزة تجمع السكان والمقيمين والزوار للاستمتاع بالأجواء الرمضانية التي تعكس قيم وثقافة الشعب الإماراتي في هذا الشهر الفضيل.

تجارب مميزة

وقالت شيماء السويدي، مديرة براند دبي: ((تقدم دبي خلال شهر رمضان المبارك العديد من التجارب المميزة التي تجمع السكان والمقيمين والزوار للاستمتاع بالأجواء الرمضانية، من خلال حملة ((رمضان في دبي)) التي تنظمها دبي للإعلام وتشرف عليها ((براند دبي)) الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص في دبي)).

وأضافت السويدي: ((يقدم دليل فعاليات رمضان مجموعة من الفعاليات والأنشطة الفريدة التي تعكس الأجواء الرمضانية التي تلائم جميع أفراد العائلة طوال الشهر الكريم، ما يجعل من رمضان في دبي مناسبة للاحتفاء بتراثنا وثقافتنا ويعكس روح العطاء الذي يميز مجتمعنا)).

فعاليات متنوعة

ويقدم الدليل التفاعلي للجمهور، باقة كبيرة من الأنشطة والفعاليات الرمضانية التي يمكن من خلالها الاستمتاع بأجواء مميزة في دبي، من خلال مشاهدة المجسمات الضوئية في مواقع متعددة في أنحاء الإمارة احتفالاً بالشهر الفضيل، حيث تتزين شوارع دبي وأشجارها وطرقها ووجهات التسوق الرئيسية وغيرها بالإضاءات المميزة احتفالاً بشهر رمضان.

كما يمكن للزوار التسوق والتمتع بالأجواء الرمضانية والزخارف متعددة الألوان والتقاط الصور في المجالس الصغيرة المتواجدة في كل المناطق الحيوية.

كما يقدم الدليل، مجموعة من الأسواق الرمضانية، حيث يمكن للزوار القيام بالتسوق وشراء العديد من المنتجات بأسعار منافسة، إلى جانب تذوق المأكولات والأطعمة الرمضانية بين متاجر التجزئة المتنوعة ومجموعة واسعة من وسائل الترفيه، بالإضافة إلى تجارب في فن الطهي.

ليالي رمضانية

وستقدم حتا وادي هب، العديد من الفعاليات الرمضانية لزوارها خلال شهر رمضان المبارك، بما فيها الأنشطة الترفيهية للكبار والصغار، بالإضافة إلى الأنشطة التي سيتم تنظيمها في ((ذا رايب ماركت))، وفعالية خليك كمان شوي في ((السركال أفنيو))، وعرض السحور الكوميدي مع الإعلامي هشام حداد وأمل طالب، وليالي رمضان في مركز جميل للفنون.

ومتحف الاتحاد، وحيّ رمضان - تحت ضوء القمر، و((ليالي الفن)) في مركز دبي المالي العالمي، وسوق الروائع الرمضانية في القرية العالمية، وليالي وأضواء رمضان في السيف، وليالي الفن الحضري الرمضانية في ((بوكس بارك))، وليالي رمضان في جي بي آر، وليالي الخوانيج الرمضانية.

كما ستتواجد في العديد من الأماكن، مطاعم ومقاهي مشاركة ضمن حملة ((بكل فخر من دبي)) التابعة لبراند دبي، وستقدم لزوار دبي مجموعة من الأطباق والمشروبات المصنوعة محلياً.

جوائز ومكافآت

وتتخلل حملة رمضان في دبي، جوائز ومكافآت خاصة تقدمها العديد من مراكز التسوق، إضافة إلى تخصيص فعاليات للأطفال من بينها، ورش عمل وأنشطة رياضية، إضافة إلى الفعاليات والأنشطة التي تتضمنها حملة رمضان في دبي، تقدم الفنادق والوجهات السياحية في دبي للجمهور مجموعة من العروض الحصرية خلال الشهر الفضيل، تشمل الإقامة والاستمتاع بالمرافق السياحية بأسعار تنافسية.

كما يقدم الدليل لزوار دبي أماكن تواجد المدفع الرحال طوال شهر رمضان المبارك، كما جرت العادات والتقاليد الإماراتية، لإطلاقها خلال الشهر الفضيل الذي يجمع الناس في أجواء دينية وعائلية عند موعد الغروب.

الجدير بالذكر أن براند دبي عمل على إعداد دليل فعاليات رمضان، بالتعاون مع شركاء حملة رمضان في دبي وهم: دبي للإعلام، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي الشريك الاستراتيجي للحملة، ودائرة الاقتصاد والسياحة، وشركة إعمار العقارية، وبلدية دبي، ومجموعة ماجد الفطيم، وهيئة تنمية المجتمع بدبي، ومدينة إكسبو، ودبي القابضة، ونخيل العقارية، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، ووصل العقارية، والقيادة العامة لشرطة دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وفرجان دبي، ومجلس دبي الرياضي، والقرية العالمية.

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