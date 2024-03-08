عبدالله المري يكرم الفائزين في جوائز القمة الشرطية

كرم معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بحضور اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، وعدد من الوفود الشرطية، الفائزين بجوائز القمة الشرطية العالمية، في دورتها الثالثة، وذلك في منطقة حي الفهيدي بدبي.

وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، أن جوائز القمة تحتفي بجهود العاملين والمتخصصين وقادة الشرطة وكافة العاملين في مجالات إنفاذ القانون على مستوى العالم، وذلك تقديراً لجهودهم المبذولة في تعزيز الأمن والأمان في المجتمعات، موضحاً أهمية دور الشرطة في الحفاظ على النظام والسلام وتعزيز العدالة.

وبين معاليه أن جوائز القمة لاقت إقبالاً ومشاركة كبيرة من الأجهزة الشرطية والأمنية، موجهاً شكره لجميع الفائزين على جهودهم الجبارة وتفانيهم في خدمة المجتمع وحمايته من الجريمة والتهديدات الأمنية المختلفة، معرباً عن أمله في أن تكون هذه الجائزة حافزاً لهم للمضي قدماً في مسيرتهم المهنية لخدمة المجتمع وتحقيق المزيد من التقدم والإنجازات في المجال الشرطي والأمني.

فئات الجوائز

وكرم معاليه يرافقه اللواء عبدالقدوس العبيدلي، الفائزين في جوائز القمة الشرطية العالمية بفئاتها العشر، حيث فازت الشرطة الفيدرالية البرازيلية عن مشروع ((ميس)) في جائزة الجهة الشرطية الأكثر ابتكاراً.

وفي جائزة التميز في مجال مكافحة المخدرات، فازت جمعية التعاون والأمن الأوروبي عن مشروع منهجية الحياة الجميلة وتسلمت الجائزة ناتاشا رانيتوفيتش، فيما حصدت وحدة العمليات الخاصة الإيطالية كاربيناري بجائزة التميز في التحقيق الجنائي، في حين فازت شرطة أمن الطرق في إيطاليا بجائزة التميز في السلامة المرورية، وتسلم الجائزة باولو سيسترا رئيس منظمة الرودبول.

وفي جائزة أفضل تطبيق شرطي، فاز تطبيق شرطة إسبانيا مينيرفا بالمركز الأول وتسلم الجائزة إيفان مورينو فرنانديز. وفي جائزة أفضل ضابط ملهم من العنصر النسائي، فاز الرقيب ((بيث ميلارد)) من شرطة يورك الإقليمية في كندا. وفي جائزة التميز في خدمة العملاء، نال مركز خدمات الشرطة في بنجاب المركز الأول واستلم الجائزة إحسان يونس.

وفي جائزة التميز في مجال الأدلة الجنائية وعلم الجريمة ونظراً لوجود العديد من المشاركات المميزة في هذه الفئة، فاز كل من وزارة الداخلية في قطر عن فريق تحديد هوية ضحايا الكوارث، ومجموعة كارابينيري للتحقيقات العلمية من إيطاليا عن مشروع نظام تحديد هوية المركبات.

وفي جائزة التميز لأصحاب الهمم، فاز محمد حسنين من شرطة البنجاب في باكستان. وفي جائزة أفضل مساهمة مجتمعية في المجال الشرطي، فاز أحمد عبدالله الأنصاري من الإمارات.

وفي الختام، كرم معالي الفريق عبدالله خليفة المري الشركاء والرعاة من الدوائر الحكومية والخاصة في إنجاح القمة الشرطية العالمية، مشيداً بجهودهم في إنجاح فعاليات القمة الشرطية العالمية في نسختها الثالثة.

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