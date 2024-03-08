نهيان بن مبارك: اليوم العالمي للمرأة مناسبة للإضاءة على إسهاماتها في الحضارة الإنسانية

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أن يوم المرأة العالمي مناسبة مهمة لتسليط الضوء على مكانتها ودورها، وإسهاماتها في الحضارة الإنسانية، والإشادة بجهودها في نهضة الوطن وتنشئة الأجيال القادمة.

وقال معاليه بهذه المناسبة: ((نقدر جهود صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ((أم الإمارات)) رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، ودعمهما وتمكينهما للمرأة الإماراتية، التي أصبحت نجاحاتها في مختلف المجالات نموذجاً يحتذى إقليمياً وعالمياً)).

وأضاف معاليه: ((إننا ونحن نحتفل باليوم العالمي للمرأة، فإنما نشعر بالعزة والفخر، أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك تمد يد التشجيع والدعم والمساندة إلى المرأة، حيثما وجدت، وإلى المرأة الإماراتية من خلال قيم إنسانية رفيعة، تجسد كل مبادرات الخير والنماء والعطاء لتنمية الإنسان، سواء في حقل التعليم، أو مجال الصحة أو أنشطة الاقتصاد والإنتاج، أو العمل التطوعي والعمل العام أو النهضة النسائية أو الأمومة والطفولة أو كل ما من شأنه تنمية المجتمع والارتقاء بالوطن)).

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان: ((في هذا اليوم نعتز ونفتخر بالرؤية الثاقبة لسموها وبمبادراتها الرائدة، لإزالة العوائق الاجتماعية والاقتصادية كافة، التي تحول دون تقدم المرأة، في الوطن أو في العالم كله، بل بحرصها على توفير كل السبل لتنمية خصائص القيادة والريادة لدى المرأة، وإتاحة المجال أمامها كي تتبوأ مناصب القيادة في المجتمع في توازن مبدع لدورها مع دور الرجل، وإننا نعتز ونفتخر أن نرى هذه القيم والإنجازات كافة حقيقة واقعة على أرض الإمارات الغالية)).

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز