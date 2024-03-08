أحمد بن سعيد: نحتفي بإنجازات المرأة في الإمارات‬⁩ وحول العالم

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن يوم المرأة العالمي مناسبة للاحتفاء بإنجازات المرأة في دولة ⁧‫الإمارات‬⁩ وحول العالم، وتعداد إسهاماتها الكبيرة في مختلف الميادين.

ودعا سموه في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي في منصة ((X))، لتكثيف الجهود لتمكين المزيد من النساء لتولي أدوار قيادية، وتهيئة البيئة المواتية لهن لتحقيق الازدهار وإلهام الأجيال المقبلة، حيث دون سموه: ((نحتفي اليوم بإنجازات المرأة في دولة ⁧‫الإمارات‬⁩ وحول العالم، ونعدد إسهاماتها الكبيرة في مختلف الميادين، وفي هذا اليوم، ندعو إلى تكثيف الجهود لتمكين المزيد من النساء لتولي أدوار قيادية، وتهيئة البيئة المواتية لهن لتحقيق الازدهار وإلهام الأجيال المقبلة)).

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