Saturday, 09 March 2024 04:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مؤسسة الإمارات تتعاون مع «بيورهيلث» لإطلاق مبادرة «أكتف أبوظبي»

3/8/2024 7:20:56 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

بحضور سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء.. أعلنت ((مؤسسة الإمارات)) التعاون مع بيورهيلث لإطلاق مبادرة ((أكتف أبوظبي)) التي تهدف إلى دعم ممارسة الأنشطة البدنية، وتشجيع أفراد المجتمع على تبنّي ثقافة أسلوب الحياة الصحية في الإمارة.

واطَّلع سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان على برامج المبادرة التي تتضمن فعاليات رياضية مجتمعية وأنشطة للياقة البدنية، وتهدف إلى دعم أسلوب الحياة النشط والصحي في أبوظبي. وشهد سموّه إطلاق ((أول الخطوات))، وهي الفعالية الأولى في جدول فعاليات مبادرة ((أكتف أبوظبي)) الذي يُقام على مدى العام ابتداءً من 18 مارس 2024، بدعم من ((بيورا))، تطبيق ((بيورهيلث)) القائم على الذكاء الاصطناعي.

وتكشف البيانات الصادرة في الفترة الأخيرة عن دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي أنَّ 37.3% من الأفراد في أبوظبي يتبعون المبادئ التوجيهية العالمية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية بشأن مقدار النشاط البدني اللازم للتمتُّع بالصحة الجيدة. وتهدف المبادرة إلى رفع مستوى المشاركة المجتمعية في الأنشطة الرياضية، وتحفيز كل المجتمع إلى اتباع نهج صحي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN08032024000110011019ID1107954596

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث