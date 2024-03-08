مؤسسة الإمارات تتعاون مع «بيورهيلث» لإطلاق مبادرة «أكتف أبوظبي»

بحضور سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء.. أعلنت ((مؤسسة الإمارات)) التعاون مع بيورهيلث لإطلاق مبادرة ((أكتف أبوظبي)) التي تهدف إلى دعم ممارسة الأنشطة البدنية، وتشجيع أفراد المجتمع على تبنّي ثقافة أسلوب الحياة الصحية في الإمارة.

واطَّلع سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان على برامج المبادرة التي تتضمن فعاليات رياضية مجتمعية وأنشطة للياقة البدنية، وتهدف إلى دعم أسلوب الحياة النشط والصحي في أبوظبي. وشهد سموّه إطلاق ((أول الخطوات))، وهي الفعالية الأولى في جدول فعاليات مبادرة ((أكتف أبوظبي)) الذي يُقام على مدى العام ابتداءً من 18 مارس 2024، بدعم من ((بيورا))، تطبيق ((بيورهيلث)) القائم على الذكاء الاصطناعي.

وتكشف البيانات الصادرة في الفترة الأخيرة عن دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي أنَّ 37.3% من الأفراد في أبوظبي يتبعون المبادئ التوجيهية العالمية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية بشأن مقدار النشاط البدني اللازم للتمتُّع بالصحة الجيدة. وتهدف المبادرة إلى رفع مستوى المشاركة المجتمعية في الأنشطة الرياضية، وتحفيز كل المجتمع إلى اتباع نهج صحي.

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