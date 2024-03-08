حمدان بن محمد: فخورون بما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات بفضل دعم القيادة

هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ((أم الإمارات)) رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وسمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وبنات الإمارات ونساء العالم، بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف الـ 8 من شهر مارس من كل عام. وعبر سموه في تدوينة نشرها عبر حسابه في منصة ((X))، عن فخره بما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات بفضل الدعم الكبير من قيادتنا الرشيدة، حيث دوّن سموه: ((في يوم المرأة العالمي، نتقدم بالتهنئة والتبريكات لأم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك، ولأمي الشيخة هند بنت مكتوم، ولكل امرأة في الإمارات وحول العالم.. فخورون بما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات بفضل الدعم الكبير من قيادتنا الرشيدة)).

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