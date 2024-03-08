محمد الشرقي: المسرح يدعم الحركة الثقافية في المجتمع

التقى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، الكاتب والمخرج الإماراتي عبدالله راشد، لفوزه بالشخصية المحلية المكرمة في الدورة الـ33 من أيام الشارقة المسرحية.

وهنأ سموه الفنان عبدالله راشد، لحصوله على هذا التكريم، تقديراً لنشاطه المسرحي وجهوده الكبيرة في دعم الحركة المسرحية في دولة الإمارات، عبر مسيرة حافلة بالمشاركات والأعمال الفنية داخل الدولة وخارجها. وأكد سموه دور المسرح في دعم الحركة الثقافية في المجتمع، ومد آفاق الحوار مع مختلف الثقافات والتجارب، منوهاً باهتمام ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للمشاريع الثقافية، التي تدعم قطاع المسرح على المستويين المحلي والدولي، وتبرز أهميته في ترسيخ قيم الهوية الوطنية والإرث العربي عامة، والإماراتي خاصة، وتحقيق رؤية الدولة في قطاع الثقافة. وقدم عبدالله راشد شكره وتقديره لسمو ولي عهد الفجيرة على حفاوة الاستقبال، ودعم سموه للمبدعين وأصحاب الإنجازات، لتحقيق المزيد من مستويات التميز والريادة في مختلف المجالات.

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