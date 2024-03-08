خالد بن محمد: المؤسسات الثقافية تمنح الفرص للكفاءات الشابة لعرض إبداعاتهم الفنية

زار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، مؤسسة بسام فريحة للفنون، والتي تم افتتاحها حديثاً في منطقة السعديات الثقافية لإثراء المشهد الثقافي والفني المحلي من خلال عرض مجموعة من الأعمال الفنية العالمية.

واطلع سموه على أبرز الأعمال التي يعرضها الرواق الفني التابع للمؤسسة، وأثنى سموه على المسيرة الثقافية والأدبية لبسام سعيد فريحة التي استغرق فيها أكثر من نصف قرن لجمع لوحات وأعمال فنية نادرة تُعبر عن مدى التزامه بدعم الحركة الإبداعية والثقافية من مختلف المدارس الفنية.

كما أشار سموه إلى أهمية المؤسسات الثقافية وإسهامها في تعزيز الساحة الفنية والثقافية من خلال منح الفرص للمهارات والكفاءات الفنية الشابة لعرض إبداعاتهم الفنية ودعم الحوار بين الثقافات وتشجيع مبادرات التثقيف الفني والمشاركة المجتمعية في إثراء الحركة الثقافية محلياً ووطنياً.

رافق سموه، خلال الزيارة، كل من محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، وسيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

وتُعد مؤسسة بسام فريحة للفنون مؤسسة غير ربحية تعرض مجموعة خاصة من الأعمال واللوحات الفنية من مختلف أنحاء العالم. ونظمت المؤسسة معرضها الافتتاحي، الذي يحمل عنوان ((أصداء الشرق)) ويضم 25 عملاً، إضافة إلى صور فوتوغرافية نادرة من القرن الـ19، وأعمال وإبداعات فنية لنخبة من الفنانين العرب المعاصرين.

وستكون مؤسسة بسام فريحة للفنون متاحة أمام الجمهور مجاناً لتشكل جسر تواصل يأخذ الزوار في رحلة بين التاريخ والثقافة والإبداع، من خلال رواق فني بتصميم فريد من إبداع المصممة المعمارية رشا جبران، بجوار متحف اللوفر أبوظبي، ومنارة السعديات، وكلية الموسيقى العالمية ((بيركلي أبوظبي))، وغيرها من المعالم الفنية والثقافية الرئيسية ضمن منطقة السعديات الثقافية، وأبرزها متحف زايد الوطني ومتحف جوجنهايم أبوظبي.

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