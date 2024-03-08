منصور بن زايد: مناسبة للتعبير عن الاعتزاز بدورها وإسهاماتها في بناء وطنها وتنميته

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن اليوم العالمي للمرأة مناسبة للتعبير عن الاعتزاز بدورها وإسهاماتها في بناء وطنها وتنميته في مختلف الميادين.
ووجه سموه في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي في منصة ((X)) تحية شكر وتقدير إلى كل امرأة تسهم في خدمة مجتمعها في الإمارات وجميع أنحاء العالم، حيث دون سموه: ((اليوم العالمي للمرأة مناسبة للتعبير عن الاعتزاز بدورها وإسهاماتها في بناء وطنها وتنميته في مختلف الميادين.. تحية شكر وتقدير إلى كل امرأة تسهم في خدمة مجتمعها في الإمارات وجميع أنحاء العالم)).
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