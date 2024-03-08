منصور بن زايد: مناسبة للتعبير عن الاعتزاز بدورها وإسهاماتها في بناء وطنها وتنميته

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن اليوم العالمي للمرأة مناسبة للتعبير عن الاعتزاز بدورها وإسهاماتها في بناء وطنها وتنميته في مختلف الميادين.

ووجه سموه في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي في منصة ((X)) تحية شكر وتقدير إلى كل امرأة تسهم في خدمة مجتمعها في الإمارات وجميع أنحاء العالم، حيث دون سموه: ((اليوم العالمي للمرأة مناسبة للتعبير عن الاعتزاز بدورها وإسهاماتها في بناء وطنها وتنميته في مختلف الميادين.. تحية شكر وتقدير إلى كل امرأة تسهم في خدمة مجتمعها في الإمارات وجميع أنحاء العالم)).

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز