حاكم الشارقة يفتتح مشروع الطهر العربي والحدائق المعلقة في كلباء

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، مشروع الطهر العربي ضمن التوسعة الجديدة لمركز الحفية لصون البيئة الجبلية في مدينة كلباء، والذي يهدف إلى توفير بيئة طبيعية كبيرة لتربية الطهر العربي المهدد بالانقراض، كما افتتح سموه منطقة مظلات الغزلان الموازية لمحمية الحفية، والتي توفر منصة مظللة للزوار لمشاهدة الغزلان.

واستمع سموه لدى وصوله إلى مركز الحفية لصون البيئة الجبلية لشرح مفصل حول جهود الحفاظ على الحيوانات والطيور النادرة والمهددة بالانقراض ومنها الطهر العربي والوعل النوبي والتي نجح المركز في إعادة توطينها في جبال الحجر.

وانتقل بعدها صاحب السمو حاكم الشارقة إلى منطقة مظلات الغزلان، التي وجه بتنفيذها سموه بموازاة سور محمية ((الحفية)) على طريق كلباء من ميدان الحفية إلى ميدان سارية العلم، لتمثل منصة مظللة ومجهزة لاستقبال السائحين والزوار ومحبي الطبيعة لمشاهدة الغزلان التي تزخر بها محمية الحفية الغنية بالتنوع البيئي.

وشاهد سموه إطلاق مجموعة من حيوان الغزال العربي الأدمي المهدد بالانقراض، والذي تم إعادة توطينه وإكثاره في المحمية ليعيش ضمن بيئته الطبيعية وتتوفر بها كافة مقومات الحياة والتكاثر والتعايش. هذا وتعد محمية الحفية موطناً لأكثر من 30 نوعاً مختلفاً من الحيوانات الجبلية.

من جهة أخرى افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح امس، الحدائق المعلقة بمدينة كلباء، الواقعة على طريق (الشارقة - كلباء) والتي تضم أكثر من 100 ألف شجرة.

وقام سموه فور وصوله بإزاحة الستار معلناً الافتتاح الرسمي للحديقة، متجولاً والحضور في أقسام الحديقة التي تبلغ مساحتها 1.6 مليون قدم مربعة ويصل ارتفاعها إلى 281 متراً عن سطح البحر، مطلعاً سموه على العناصر الجمالية في الحديقة والمساحات الخضراء والزهور المزروعة على المصاطب وشلالات المياه.

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