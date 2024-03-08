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تشكيل اللجنة الاستشارية لمجلس سيدات أعمال الشارقة 2024 - 2026

3/8/2024 7:20:55 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن مجلس سيدات أعمال الشارقة عن تشكيل اللجنة الاستشارية للفترة من 2024-2026.

وجمع تشكيل المجلس الجديد في عضويته كلاً من: شيخة السركال، وعلياء تريم، والدكتورة منى الضباح السويدي، وميثاء الأنصاري، ووفاء بالأسود، ونعيمة الزعابي.

وجاء الإعلان عن تشكيل عضوات اللجنة الاستشارية، خلال لقاء عقده مجلس سيدات أعمال الشارقة مؤخراً في الشارقة، بحضور 40 من عضوات المجلس من سيدات الأعمال بالشارقة، حيث تم الاحتفاء بعضوات اللجنة الاستشارية السابقة، اللواتي أسهمن في تحقيق إنجازات متميزة في الفترة 2022-2023.

وأكدت الشيخة هند بنت ماجد القاسمي، رئيسة المجلس، أن المجلس أصبح علامة فارقة في مسيرة المرأة الإماراتية، بفضل جهود أعضائه، وأصبحت سيدات الأعمال في الشارقة أكثر تأثيراً في مسيرة التنمية، كما ساهم في جعل بيئة الأعمال أكثر ملاءمةً لريادة المرأة ومشاركتها في كافة القطاعات.

وقالت: ((يفخر المجلس بالمنجزات التي حققها في المرحلة السابقة، لتحقيق رؤيته في تمكين وتطوير رائدات الأعمال في الإمارة، والتي لا تظهر في الأرقام والمشاريع والبرامج التي نفذها المجلس وحسب، بل تجاوزتها إلى الأثر الاجتماعي والتنموي الذي تركه.

ويدرك المجلس أن هذه المنجزات لا تعني أنه وصل إلى النجاح الذي يسعى إليه، بل تعني الوصول إلى محطة في مسيرة طويلة، تتطلب المزيد من الجهد والعمل والإبداع)).

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