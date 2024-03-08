الإمارات مركز رائد للنقل والخدمات اللوجستية العالمية

تتمتع دولة الإمارات بمكانة راسخة كمركز رائد للنقل والخدمات اللوجستية، وتمتلك مجموعة من أحدث البنى التحتية المتكاملة للنقل البري والبحري والجوي على مستوى المنطقة، هذا ما أكدته الدكتورة فابيان شديد، أستاذ مساعد في إدارة العمليات والخدمات اللوجستية، كلية إدنبرة للأعمال، جامعة هيريوت وات دبي.

وأضافت شديد إن قطاع النقل والخدمات اللوجستية يُعد أحد أبرز العوامل الداعمة لجهود التنويع الاقتصادي في الدولة، ويسهم هذا القطاع بحوالي 10 % من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر فرص عمل مباشرة لما يقارب 6 % من إجمالي القوى العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأشارت شديد إلى التحديات التي تواجه الشركات العالمية حالية بسبب الأحداث الجيوسياسية.

وقالت إنه غالباً ما تواجه سلاسل التوريد تحديات بسبب الأحداث التي تسبب اضطرابات، ما يؤدي إلى تداعيات كبيرة على الشركات وشبكات التوريد الخاصة بها.

ولذلك، فإن قدرة الشركات على التحمل والتعافي من الاضطرابات، ومرونتها، أمر بالغ الأهمية لاستدامتها. بشكل عام، تُعتبر المرونة هي القدرة على التحمل والتعافي بشكل فعال من الاضطرابات. تشير العديد من الدراسات الأكاديمية إلى أهمية شبكة التوريد الخاصة بالشركة في تحديد مدى مرونتها في مواجهة الاضطرابات.

على سبيل المثال، لقد كانت الأزمة التي واجهتها شركة تويوتا والتي أجبرتها على استدعاء منتجاتها في عام 2010 مرتبطة جزئياً بمدى تعقيد شبكة التوريد الخاصة بها. وقالت شديد إنه نتج تأثير اقتصادي كبير عن التغيرات غير المسبوقة في كل من الطلب والعرض.

ما جعل رؤساء الشركات يتساءلون عن خصائص سلاسل التوريد الأكثر فعالية والتي يمكن أن تساعد الشركات في التغلب على الاضطرابات والتحديات غير المتوقعة. في حين أن بعض خصائص سلاسل التوريد قد تمكن الشركات من العمل بكفاءة خلال الظروف الاقتصادية المستقرة، إلا أنها قد تكون ضعيفة وعرضة للخطر في أوقات الأزمات أو الاضطرابات الكبرى. للإجابة عن هذا السؤال، تسلط الأبحاث الأكاديمية الضوء على القدرات المختلفة التي يمكن للشركات توظيفها لتعزيز المرونة، بما في ذلك المرونة والرؤية والتعاون.

رؤية سلسلة التوريد

وقالت شديد إنه بالنسبة للعديد من شركات التصنيع، أصبح وجود البيانات في الوقت الفعلي والقابلة للتنفيذ طوال عملية التصنيع أمراً بالغ الأهمية لتحقيق رؤية الشركة. وتزعم 6 % فقط من الشركات أنها تمتلك رؤية شاملة لسلسلة التوريد الخاصة بها.

وفقاً لشركة KPMG، يعتبر إنشاء رؤية استشرافية شاملة بمثابة استراتيجية حاسمة، ويتضمن ذلك إنشاء ((برج مراقبة)) يوفر مؤشرات مركزية في الوقت الفعلي، ويعزز التعاون النشط مع الشركاء في سلسلة التوريد، وهذا بدوره سيوفر الأساس للمرونة في جميع مراحل سلسلة التوريد.

المشتري والمورد

وأشارت شديد إلى أن الشبكة المرنة للتوريد والتصنيع والتوزيع تحقق المرونة من خلال تطبيقات انتقائية للتكرار، مثل المصادر المزدوجة. وتشمل الأساليب الأخرى النقل القريب لتقليل الاعتماد على الخدمات اللوجستية العالمية المعقدة والتكامل الرأسي لجلب التصنيع للمكونات الحيوية داخل الشركة.

يمكن أن توفر المصادر الشاملة والمصممة أساساً لتحديد كيفية تحقيق التوازن بين المرونة والكفاءة والفعالية عند إعادة تصميم شبكة عالمية، بالإضافة إلى ذلك، فإن بناء علاقات قوية مع الموردين المهمين، والاستفادة من التكنولوجيا للحصول على رؤى في الوقت الفعلي، وتعزيز ثقافة التحسين المستمر من خلال رؤية واضحة لسلسلة التوريد، يمكن أن يسهم في التغلب على التحديات مع إنشاء سلاسل توريد عالمية مرنة.

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