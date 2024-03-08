سيولة الأسهم المحلية تتجاوز 6 مليارات في 5 جلسات

استحوذت 4 أسهم؛ هي: ((دبي الإسلامي)) و((إعمار العقارية)) و((إعمار للتطوير)) و((الإمارات دبي الوطني))، على أكثر من نصف سيولة سوق دبي المالي في أسبوع، بسيولة ناهزت 781.9 مليون درهم، تعادل 51.5% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 1.52 مليار درهم. وأغلق مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 4253.08 نقطة في آخر تداولات الأسبوع، منخفضاً بنسبة 2.38% في 5 جلسات.

وفي أسبوع، ارتفعت أسهم الإثمار القابضة 12.6%، والوطنية الدولية القابضة 12.3%، ومصرف عجمان 6%، وتكافل الإمارات 4.7%، وزاد تاكسي دبي 4.5%، وإعمار للتطوير 3.8%، والعربية للطيران 3.5%، واكتتاب القابضة 1.8%.







استثمار أجنبي

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 57.8 مليون درهم في 5 جلسات، بعد تحقيقهم مشتريات بأكثر من 505 ملايين درهم مقابل مبيعات بنحو 447.3 مليون درهم.

سوق أبوظبي

أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي)) عند مستوى 9234.47 نقطة منخفضاً 0.48% خلال أسبوع.

وتصدر ((العالمية القابضة)) النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 1.01 مليار درهم في أسبوع، تلاه ((ألفا ظبي القابضة)) جاذباً 427.01 مليون درهم، ثم ((الدار العقارية)) بسيولة 326.3 مليون درهم.

وارتفع في سوق أبوظبي خلال أسبوع أسهم أسمنت الفجيرة 15%، والفجيرة لصناعات البناء 14.94%، وريسبونس بلس القابضة 13.95%، وأسمنت الخليج 10.7%، وبيور هيلث القابضة 6.25%، وزاد أدنوك للحفر 5.7%، وبنك أم القيوين الوطني 5.3%، وجلفار 4.95%، والجرافات البحرية 4.7%، والخليج للمشاريع الطبية 4.7%، وغذاء القابضة 3.4%.

سيولة

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة خلال أسبوع ناهزت 6 مليارات درهم، موزعة بواقع 4.5 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و1.52 مليار درهم في سوق دبي، وذلك بعد التداول على 1.9 مليار سهم، عبر تنفيذ أكثر من 108.2 آلاف صفقة.

أداء يومي

وعلى مستوى الأداء اليومي، صعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.38% إلى مستوى 4253.08 نقطة. وقفز سهم ((الوطنية الدولية القابضة)) بالحد الأقصى عند 1.55 درهم، ليقود ارتفاعات 19 سهماً بسوق دبي المالي، كما صعدت أسهم مصرف السلام السودان 3.9%، ودبي التجاري 3.5%، وأمان 2.7%.

سوق أبوظبي

ارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي)) بنسبة 0.09% إلى مستوى 9234.47 نقطة في جلسة أمس. وكان ضمن الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي، أسهم أسمنت الخليج 9.8%، وحياة للتأمين 6.8%، والشارقة للأسمنت 4.55%، وإي سفن- أذونات 4.45%.

مواعيد التداول خلال رمضان

ومن جهة أخرى، أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع أن مواعيد جلسات التداول في أسواق الأوراق المالية بالدولة خلال شهر رمضان المبارك ستظل كما هي دون تغيير. وأوضحت الهيئة، في بيان أمس، أن التداولات خلال شهر رمضان ستبدأ من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز