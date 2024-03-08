اتفاقية تعاون بين أبوظبي وسلوفاكيا تركز على الصناعة والسياحة والابتكار والتقنيات

وقّعت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، اتفاقية تعاون مع وزارة الاقتصاد بجمهورية سلوفاكيا، لتعزيز التعاون الاقتصادي مع التركيز على قطاعات الصناعة والسياحة والابتكار والتقنيات المتقدمة والخدمات اللوجيستية.

وتمثّل الاتفاقية خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية بين الطرفين، والالتزام المشترك بتعزيز النمو الاقتصادي. ولأهمية الدور الأساسي للتعاون الاقتصادي في تعزيز العلاقات بين الدول، ستعمل اتفاقية التعاون على دفع المبادرات المشتركة التي تستهدف تسهيل ممارسة الأعمال والتبادل التجاري والمعرفي وفتح فرص الاستثمار والابتكار في أبوظبي.

وتماشياً مع التزام أبوظبي بتطوير منظومة استثمار حيوية، اتفقت ((اقتصادية أبوظبي)) ووزارة الاقتصاد السلوفاكية على تحفيز التعاون، بما في ذلك مبادرات الاستثمار في جمهورية سلوفاكيا مع التركيز على مشاريع تطوير البنية التحتية.

وقال راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي: ((تأتي هذه الاتفاقية دعماً لجهود تعزيز العلاقات الاقتصادية بين أبوظبي وسلوفاكيا، ووضع الأسس لتعاون مثمر في مختلف القطاعات. وبهذه الشراكة الاستراتيجية، تتخذ أبوظبي خطوات ثابتة نحو تطوير منظومة استثمار عالمية المستوى وأكثر فاعلية، حيث تعمق هذه الشراكة التعاون الاقتصادي، كما ستسهم بشكل كبير في دفع جهود التنويع الاقتصادي في أبوظبي، ما يرسخ مكانة الإمارة الرائدة في المشهد الاستثماري العالمي)).

وقال فلاديمير سيموناك، وزير الدولة بوزارة الاقتصاد في جمهورية سلوفاكيا: ((إن إمكانات التعاون الاقتصادي بين سلوفاكيا وأبوظبي كبيرة جداً، حيث تكمن العديد من الفرص التي يمكن الاستفادة منها لتحقيق المصلحة المشتركة. وستعمل هذه الاتفاقية على استكشاف سبل التعاون بين سلوفاكيا وأبوظبي وبحث الفرص التجارية والاستثمارية بين الطرفين.

حيث يمكن توجيه قدرات أبوظبي الاستثمارية إلى مختلف القطاعات في سلوفاكيا، استناداً إلى خبراتها الواسعة في مجال مشاريع البنية التحتية، التي يمكنها استكمال احتياجات البنية التحتية في سلوفاكيا. وأرى أن هناك الكثير من الفرص الواعدة من خلال هذه الشراكة، والتي ستشمل العديد من المجالات من بينها تطوير البنية التحتية والتقنيات والطاقة المتجددة والابتكار)).

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز