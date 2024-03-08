خبراء وتنفيذيون يبحثون آخر التطورات الضريبية والاستعداد للمستقبل

نظمت شركة كي بي إم جي، في دبي، قمة منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا وبحر قزوين للضرائب بعنوان ((الاستعداد للمستقبل: دمج الابتكارات العالمية بالاتجاهات الإقليمية)).

حيث استقطب الحدث حضوراً مميزاً من كبار القادة والخبراء والمختصين في القطاعين الضريبي والمالي، وذلك لمناقشة آخر التطورات الضريبية وكيفية الاستعداد للمستقبل. يأتي ذلك في إطار ما تشهده منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا وبحر قزوين من تغييرات تنظيمية وتطورات ضريبية خلال العام الماضي حيث أصبحت ضريبة الشركات أولوية مع تطور اللوائح الضريبية المستمر.

حضر القمة حوالي 300 من كبار المسؤولين التنفيذيين والقادة في القطاعين الضريبي والمالي فضلاً عن كبار المديرين في كي بي إم جي. وشمل البرنامج مناقشة العديد من المواضيع حول التحديات الضريبية الملحة والفرص التي تشكل المشهد الاقتصادي اليوم. وأتاح المؤتمر فرصة أمام الحاضرين للتواصل وتعزيز التعاون بينهم.

وشهدت منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا وبحر قزوين سلسلة من التغييرات التنظيمية والتطورات الضريبية خلال العام الماضي، في ظل تطور المشهد الضريبي بشكل متسارع، وتصاعد أهمية ضريبة الشركات والتي أصبحت تتصدر أجندة الأولويات.

وناقش الحضور، ضمن جلسات تفاعلية وجدول أعمال مكثف، العديد من الأمور الخاصة بالقطاع الضريبي وكيفية التعامل مع التحديثات التقنية الحالية متطرقين إلى ضرورة الاستعداد للمستقبل والاستفادة من الفرص المتاحة.

استراتيجيات

وقال جو باتشيلي، رئيس الضرائب لدى كي بي إم جي لوار جلف: ((شكلت القمة أهمية كبيرة جداً، حيث استقطبت أفضل الخبراء والمختصين في القطاع الضريبي حول العالم وذلك لتبادل الآراء ومناقشة وجهات النظر حول المشهد الضريبي المتطور والاتجاهات المستقبلية. وتطرقت الأجندة إلى موضوعات حيوية أبرزها الاستراتيجيات الابتكارية للتعامل في بيئة أعمال أكثر تعقيداً وتغيراً، فضلاً عن المسائل الضريبية العاجلة التي تواجه الشركات اليوم)).

جدير بالذكر أن النظام الضريبي بمنطقة مجلس التعاون الخليجي يشهد تطورات متسارعة، في ظل التغيرات والتشريعات الجديدة في دول مجلس التعاون الخليجي.

ويتماشى هذا التحول مع الإطار الشامل لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح لسنة 2016 من قبل دول مجموعة الــعشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والذي يدعو إلى فرض حد أدنى لمعدل الضريبة على الشركات بنسبة 15% للشركات متعددة الجنسيات وكذلك إعلان دولة الإمارات عن استحداث ضريبة الشركات في عام 2023.

وعكس هذا النهج الملتزم اتجاهاً ملحوظاً في المشهد الضريبي في دولة الإمارات، حيث يتكيف مع المعايير الدولية، بما في ذلك القواعد العالمية لمكافحة تآكل القاعدة الضريبية (BEPS Pillar 2) والمبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG). يشار إلى أن المشهد الضريبي المتطور يعتبر من بين أعلى مخاطر النمو بالنسبة للرؤساء التنفيذيين، مما يؤكد حاجة الفرق التنفيذية إلى إعطاء الأولوية للتحول الضريبي والرقمنة.

نقاشات

وخلال القمة، ناقش الحاضرون كيفية قيادة هذا القطاع من خلال عملية التحول لتقديم أنظمة ومعلومات وأداء أفضل في المستقبل. وأكدت القمة أهمية التقدم التقني في التطور الضريبي، مشيرة إلى أن ممارسات الضرائب ليس مقتصراً على الالتزام التنظيمي فقط، بل يتطلب اعتماداً كبيراً للتكنولوجيا، وتنمية الكوادر، والتكيف الاستراتيجي مع الظروف الديناميكية.

وأكد المتحدثون الدور الحيوي للذكاء الاصطناعي في تيسير العمليات التشغيلية، وتحليل البيانات، والرؤية الاستراتيجية داخل مجال الضرائب. بالإضافة إلى ذلك، تعكس الشراكات مع قادة الصناعة مثل مايكروسوفت وجوجل التزام كي بي ام جي بالريادة في تقديم حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لمعالجة تعقيدات الضرائب القادمة.

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