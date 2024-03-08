صالة عرض جديدة لـ«رولز-رويس موتور كارز دبي»

افتتحت رولز-رويس موتور كارز دبي الفائزة بجائزة أفضل وكيل عالمي للعام 2023، صالة عرضها الجديدة الفاخرة بدبي، في إطار سعيها الدؤوب إلى تقديم تجارب فريدة ومخصّصة لعملائها، وذلك في حضور كريس براونريدج، الرئيس التنفيذي للعلامة. تشكّل هذه الصالة الجديدة خير دليل على التزام رولز-رويس موتور كارز بمنح عملائها فرصة الوصول إلى أفخم السيارات وأروعها في العالم بأسره.

تتربّع ورشة التكليف بتصميم سيارات بيسبوك في وسط صالة العرض الجديدة. لا يقتصر دور صالة العرض الجديدة على استعراض روائع سيارات رولز-رويس فحسب، بل تشكل أيضاً مركزاً نابضاً بروح الإبداع والحِرفية، وتقدّم تجربة استثنائية تلبي احتياجات العملاء الفريدة وتولي اهتماماً كبيراً لأدق التفاصيل.

وقال ممدوح خيرالله، المدير التنفيذي لشركة رولز-رويس موتور كارز دبي، المركز الميكانيكي للخليج العربي: يسعدني الإعلان عن افتتاح صالة العرض الجديدة لرولز-رويس موتور كارز هنا في مدينة دبي التي تجسّد، بقيادتها الرائدة، رؤية مبتكرة لتغدو منارة للطموحات والتطلّعات. يُشرّفنا افتتاح صالة عرضنا هنا، في العاصمة العالمية للفخامة والرفاهية، بحيث يُشكّل خير دليل على أهمية دبي بالنسبة لعلامتنا المرموقة.

وقال سيزار حبيب، المدير الإقليمي لشركة رولز-رويس موتور كارز في الشرق الأوسط وأفريقيا: صالة العرض الجديدة تُرسخ مكانة رولز-رويس موتور كارز بصفتها داراً حقيقية للفخامة، وتجسّد جوهر العلامة على أكمل وجهٍ، فبفضل قيادتها الحكيمة، تُعتبر دبي مدينة رائدة في الابتكار والتكنولوجيا، وتُشكّل مصدر إلهام حقيقياً، ويشرفنا أن نساهم بهذه الرؤية السابقة للعصر.

واحتفالاً بافتتاح الصالة، تم عرض أربع سيارات استثنائية تجسّد قمة الفخامة والابتكار، ألا وهي سبيكتر، أوّل سيارة كوبيه فائقة الفخامة وكهربائية بالكامل من رولز-رويس، وفانتوم ((عام التنين))، إحدى السيارات الأربع التي تم تصميمها بمزايا خاصة احتفالاً برأس السنة الصينية، وسيارة بلاك بادج جوست إكليبسيس المستوحاة من كسوف الشمس الدرامي، والتي اقتصر إنتاجها على 25 سيارة فقط حول العالم، وسيارة بلاك بادج كالينان آيسد بلاك دايموند التي يكتسي هيكلها بلون آيسد بلاك دايموند مع مقصورة داخلية باللون الفيروزي.

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