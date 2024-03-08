خروج «مايكروسوفت» يشعل حرب الألعاب بين «سوني» و«نينتندو»

يمهد قرار ((مايكروسوفت)) بتخفيف وتيرة سعيها لمنافسة دامت 23 عاماً، مع ((سوني)) و((نينتندو)) للتفوق في عتاد الألعاب، الطريق أمام عودة اليابان بصفتها المركز العالمي لمنصات التحكم في الألعاب بلا منازع.

ويثير احتمال ظهور حقبة أقل تدويلاً لحروب منصات التحكم، آمالاً بأوقات أكثر سعادة للشركتين اليابانيين، لكنها تدفع أيضاً المحللين والمستثمرين لإعادة طرح سؤال: إلى متى يمكن لهذا النوع من الأجهزة الاستمرار في السوق.

وكشف فيل سبنسر، رئيس قسم الألعاب لدى ((مايكروسوفت))، عن خطط في الشهر الماضي لإطلاق ألعاب كانت حصرية سابقاً على ((إكس بوكس))، على منصات منافسة، ضمن تركيز جديد على الألعاب المعتمدة على السحابة.

وفي حين أعلنت عملاقة التكنولوجيا الأمريكية، أنها ما زالت تعمل على جيل جديد من منصات ألعاب أكثر قوة، يعتقد محللون أن اتجاهها للمدى الطويل واضح بدرجة كبيرة.

وأفاد سيركان توتو، رئيس قسم الألعاب لدى شركة كانتان جيمز للاستشارات: ((تشير كل الدلائل إلى التضاؤل المستمر لأهمية الأجهزة لمايكروسوفت، لذا فهناك احتمالية للعودة إلى النقطة التي كنا عندها في التسعينات، عندما كانت كل خيارات منصات الألعاب يابانية)).

وقد يعتبر التخلي عن معركة السيادة على ميدان منصات الألعاب للتركيز على البرامج بمثابة نصر مظفر لليابان. وبالنسبة للكثيرين، فإن مسقط رأس ((سوبر ماريو))، و((سونيك القنفذ))، و((فاينال فانتاسي))، و((بوكيمون)) هي الموطن الروحي لمنصات الألعاب، وكانت شهدت أعنف معارك ((العصر الذهبي)) في الثمانينات والتسعينات بين شركتي ((نينتندو)) و((سيجا))، ثم بين ((نينتندو)) و((سوني)) لاحقاً.

وقال ديفيد جيبسون، المحلل لدى ((إم إس تي فاينانشال)): ((قد لا يحدث هذا على الفور، لأنه ليس من الواضح ما إذا كانت تكنولوجيا الألعاب على السحابة جاهزة بعد، لكن حسب المؤشرات التي تبديها مايكروسوفت، هناك احتمالية بالعودة إلى سيطرة اليابان على صناعة المنصات بالكامل، وهيمنة سوني ونينتندو على السوق، كل بطريقتها المختلفة والفريدة من نوعها)).

لكن العودة إلى صناعة تهيمن فيها اليابان وحدها على أجهزة الألعاب، يمكن أن يحدد بشكل أكثر وضوحاً أن المنصات باتت طريقاً مسدوداً من الناحية التجارية.

ولفت بيلهام سميذرس، محلل الألعاب المستقل، إلى أن هذه المشكلة قد تكون حادة بشكل خاص بالنسبة إلى ((سوني))، بعد إعلانها الأسبوع الماضي خططاً للاستغناء عن 900 وظيفة من وحدة الألعاب لديها. وأوضح سميذرس: ((كان الأمر صعباً بما يكفي على سوني التي كانت تشير إلى حاجتها إلى مستثمرين في جهاز بلاي ستيشن 5، وقول كثيرين آنذاك إن بلاي ستيشن 5 سيكون آخر منتج لهذا الخط، لكن خطط مايكروسوفت تجاه منصات الألعاب قدمت لها المساعدة)).

من جانبها، تواجه ((نينتندو)) مشكلة في التوقيت، فجهاز ((سويتش)) الذي أطلقته في 2017 يعد عند مقارنته أقل قوة بشكل واضح، حتى من بعض أجهزة الهاتف المحمول، ومن المقرر الاستعاضة عنه بنسخة أحدث من الجيل التالي. لكن الشركة، التي تتخذ من كيوتو مقراً لها، لم تفصح بعد عن موعد إطلاقها للجهاز وكيف سيبدو على وجه التحديد.

وقال محللون، إن ((نينتندو)) ما زالت تعاني صدمة التجربة التي مرت بها في 2012، حينما أطلقت جيلاً جديداً سيئ التصميم من منصة ((وي)) التي كانت شهدت رواجاً على مستوى العالم.

وأشار توتو، إلى أن مبيعات جهاز ((سويتش)) الحالية معقولة، لكن إلى حد ما، كل من أراد اقتناء المنصة قد اشترى واحدة بالفعل الآن، لافتاً إلى أن السوق ستنتظر الجيل التالي من أجهزة ((نينتندو)) وقد تحجم عن شراء ألعاب لمنصة ((سويتش)) قبل إطلاق الجهاز الجديد.

أما ديفيد جيبسون فقال، إن مشكلات ((سوني)) مختلفة تماماً، لأن منصة ((بلاي ستيشن 5)) التي أطلقتها منذ أربعة أعوام تحظى بشعبية، إلا أن ((المحاسبين)) هم من يديرون أعمال الألعاب الخاصة بها، بدلاً من الأشخاص المؤهلين جيداً لإدارة أعمال إبداعية.

وأطلقت ((سوني)) الأجيال السابقة من ((بلاي ستيشن))، مع توقعات ببيع الأجهزة بخسارة في البداية، قبل انخفاض أسعار المكونات سريعاً، ما كان يسمح للشركة بتحقيق نقطة التعادل وتخفيض الأسعار للمستهلكين في الوقت المناسب.

وتمتع جهاز ((بلاي ستيشن 4))، مع بلوغه عامه الخامس، بتخفيضين للأسعار بلغ مجموعهما 100 دولار، لكن لم يشهد جهاز ((بلاي ستيشن 5)) أي تخفيضات. وقال جيبسون: ((تحت قيادة المحاسبين، فإن سوني ليست مستعدة لخفض الأسعار 100 دولار لتحفيز الطلب، لأن ذلك سيكلفها ملياري دولار من أرباحها)).

أما ((مايكروسوفت))، التي أنفقت مبالغ طائلة في الاستحواذ على استوديوهات تصميم الألعاب مثل شراء ((أكتيفيجن)) لقاء 75 مليار دولار، فتواجه مشكلات مماثلة مع المسائل الاقتصادية المتصلة بالأجهزة. وأفاد محللون، بأن الشركة الأمريكية ربما يكون لديها حافز أكبر من ((سوني)) لتصبح ذات سيادة على كافة المنصات.

ولفت روبرت تشو، محلل الألعاب لدى ((بيرنستين))، إلى أن ((حالة سوق منصات الألعاب حالياً قد لا تكون إعلاناً في حد ذاته عن استعادة اليابان بريقها، ويبدو الأمر أقرب إلى أن هذه الشركات الثلاث التي تتسم بالخصوصية الشديدة تبلي حسناً أو لا لأسباب خاصة)).

رغم ذلك، أشار أتول جويال، المحلل لدى ((جيفريز))، إلى وجود فرصة أمام ((مايكروسوفت)) لأن يكون توجهها الجديد ((مفيداً للجميع)) بسبب الوضع المختلف الذي تجد كل شركة نفسها فيه. وقال جويال، إن ((مايكروسوفت)) يمكنها زيادة العائدات بإتاحة تنصيب ألعابها على منصات مختلفة، لتواجه نينتندو وسوني منافسة أقل حدة، وتستفيد من توفر خيارات أوسع للألعاب أمام المستهلكين.

وبحسب تشو، ثمة عامل قد يحول دون إجهاز ((مايكروسوفت)) على جهاز ((إكس بوكس)) تماماً، وهو العامل ذاته الذي سيبقي على ((سوني)) و((نينتندو)) في السوق، وهو الولاء الشديد للاعبين.

وأضاف تشو: ((ما يقلق مايكروسوفت هو أنك أقنعت العملاء بالفعل بشراء الأجهزة، ثم تأتي لتخبرهم أن ألعاب إكس بوكس ستكون متاحة على كافة المنصات الأخرى، ما يعني أنك تخاطر بإزعاج العملاء الأكثر تفاعلاً وتعصباً)).

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