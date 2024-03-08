فائض المدخرات في الصين ينذر بمخاطر عدة

الصين هي القوى العظمى العالمية في مجال الادخار. وفي الماضي، وفي ظل اقتصاد سريع النمو يتمتع بفرص استثمارية رائعة، كانت هذه المدخرات الكبيرة ميزة كبيرة للصين، لكنها أيضاً قد تسبب صداعاً كبيراً. فاليوم، ومع انتهاء الطفرة العقارية، أصبحت إدارة هذه المدخرات صعبة، ويتعين على الحكومة الصينية أن تتسم بالجرأة في اختيار علاجات جذرية نسبياً.

ووفقاً لصندوق النقد الدولي، استحوذت الصين على 28% من إجمالي المدخرات العالمية في 2023. ويقل هذا قليلاً عن حصة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة مجتمعتين، والبالغة 33%، ويعد هذا أمراً غير عادي، وله أيضاً تداعيات عدة، الأول أنه إذا كانت الصين تتمتع باقتصاد السوق المفتوح، لكانت أسواق رأس المال لديها الأكبر في العالم، الأمر الآخر، هو أن كيفية إدارة هذه المدخرات ستكون العامل الأكثر أهمية في تحديد أسعار الفائدة وميزان المدفوعات العالميين.

وكنت قد قمت بتحليل هذه التحديات الأساسية في مقال نشرته في سبتمبر الماضي، وأكدت زيارتي أخيراً إلى الصين أهمية هذه المشكلة وعدم رغبة الحكومة الواضحة في إجراء تحولات حاسمة في هيكل الدخل والإنفاق. ويبدو أنه من المرجح للغاية استمرار الصين في امتلاك نزعة عامة مرتفعة للغاية في الادخار، لكن لا يعود هذا في الأساس إلى تدبير الأسر الصينية مثلما يفترض كثيرون. الأكثر أهمية من ذلك هو حصة الأسر الصينية الضئيلة للغاية من الدخل الوطني. بعبارة أخرى، وكما أفاد مايكل بيتيس، الأستاذ في كلية الإدارة بجامعة جوانجوا في بكين، فالمدخرات الصينية مشكلتها في التوزيع إلى حد كبير، وقد يكون ذلك هو السبب وراء صعوبة تقليصها، ولذلك أيضاً ظل معدل الادخار أعلى من نسبة 40% من الناتج المحلي الإجمالي.

وإذا ما كان للطلب أن يضاهي العرض المحتمل في مثل هذا الاقتصاد، فيجب أن يتوافق الاستثمار المحلي وفائض الحساب الجاري مع حجم المدخرات المرغوبة، وإن لم يحدث ذلك، فسيجري التكيف من خلال نشاط اقتصادي ضعيف، أو ركود أو كساد، ويفضي ذلك إلى ما يُعرف بـ((الركود طويل الأمد)). ومن الصعب تجنب ذلك في ظل هذه المدخرات المرتفعة مثلما عليه الحال في الصين. وكان القيام بذلك يتطلب فائضاً ضخماً في الحساب الجاري قبل الأزمة المالية العالمية في عام 2008، وبالتالي طفرة العقارات التي تغذيها الديون الصينية.

ويبدو أن هذه الأخيرة قد انقضت الآن. إذن، ماذا بعد؟، المسار الطبيعي هو أن ينخفض معدل الاستثمار بشكل كبير. ومن غير المعقول إلى حد كبير بقاء معدل الاستثمار المربح اقتصادياً أعلى 40% من نسبة من الناتج المحلي الإجمالي في اقتصاد انخفض معدل نموه المحتمل إلى النصف على الأقل على مدار 15 عاماً، وهذا ليس معقولاً، وكانت طفرة العقارات قد أخفت هذه الحقيقة، لكنها ها هي قد ظهرت الآن.

وإذا ظل معدل المدخرات على ما هو عليه وانخفض معدل الاستثمار على النحو الواجب، فسيكون الحل حينئذ زيادة فائض الحساب الجاري مع تدفق المدخرات إلى الخارج. لكن البيانات الرسمية لا تظهر هذا بعد، وثمة شكوك حول ذلك.

وأشار براد سيتسر، الزميل في مجلس العلاقات الخارجية، إلى أن الفائض قد يكون ضعف ما تظهره البيانات الرسمية عند 4% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأحد الأسباب وراء تعديله الصعودي هو الفجوات غير المبررة بين الفائض التجاري في بيانات الجمارك وميزان المدفوعات. ثمة سبب آخر، هو أن ارتفاع أسعار الفائدة العالمية لا يظهر في صافي الدخل من الأصول الأجنبية.

ولا يبدو فائض الحساب الجاري بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي كبيراً بمعايير الصين السابقة، لكن منذ 2007 حينما بلغ فائض الحساب الجاري للصين ذروته عند 10% من الناتج المحلي الإجمالي، قفزت حصتها من الاقتصاد العالمي بأسعار السوق وهو ما يهم هنا من 6% إلى 17%. لذا، من وجهة نظر بقية العالم، فإن تسجيل الفائض الصيني 4% من الناتج المحلي الإجمالي أكبر بكثير من رقم الـ10% المسجل في 2007.

لكن من سيدير أعباء تعويض العجز؟، ومن على وجه الخصوص سيتولى إدارتها عندما يكون الارتفاع المصاحب للصادرات مدفوعاً بالاستثمار في الصناعات التنافسية، مثل المركبات الكهربائية؟، الإجابة عن هذا السؤال ليست البلدان مرتفعة الدخل المتمتعة بالجدارة الائتمانية، إذ سيعتبرونها سياسات إفقار للجار. ومن المؤكد أن الأمر نفسه سينطبق بالتأكيد على الاقتصادات الناشئة الكبرى، مثل الهند.

وإذا كانت الصين ترغب في حل تجاري للمدخرات الفائضة، فسيتوجب عليها تمويل الدول الناشئة والنامية الأصغر حجماً، وبإمكانها التظاهر أن هذه الأموال بمثابة قروض، لكن غالبية الأموال ستكون على هيئة منح، وإذا انتهى بها الحال إلى تمويل الطاقة المتجددة هناك، فسيكون ذلك إيجابياً للعالم، لكن هذه ستكون هدية باهظة للصين.

من وجهة النظر الاقتصادية، الحل التجاري ليس مجدياً، لأن الصين أكبر من أن تحاول تجربة مثل هذا الأمر. لذا ومن جديد، فإذا ظل معدل المدخرات مرتفعاً على هذا النحو، فستحتاج الصين لتعويض الانخفاض الحتمي لمعدل الاستثمار في العقارات بشيء آخر.

ترى، ماذا يمكن أن يكون؟، وكيف يمكن أن يحدث؟، الحل الواضح والمرغوب فيه، والذي يحدث بالفعل، هو التوسع الهائل في الاستثمار في الطاقة المتجددة. وستكون منافع هذا للتحول العالمي في مجال الطاقة هائلة. لكن يتمحور السؤال حول مدى حجم هذا الاستثمار وإلى أي مدى سيدوم؟، هناك احتمالية أخرى وهي استثمار أكبر في التصنيع، لكن سيتعارض هذا والقيود المناقَشة سلفاً على الأسواق في الخارج.

وكما قال شيرلوك هولمز: ((بمجرد إقصائك للمستحيل، فماذا سيتبقى، ومهما كان مستبعداً، فسيكون هو الحقيقة بالضرورة)).

ونظراً لحجم الصين والتنمية التي حققتها ومدخراتها المفرطة، فإن جزءاً أساسياً من أي استراتيجية لاستقرار الاقتصاد الكلي لا بد أن يكون قفزة في الاستهلاك الخاص والعام كحصص من الناتج المحلي الإجمالي. علاوة على ذلك، ونظراً للصعوبات المالية التي تواجهها الحكومة المحلية، فإن هذا سيعني أيضاً دوراً أكبر لإنفاق الحكومة المركزية.

تحتاج الصين إلى استراتيجية اقتصاد كلي جديدة، والأمر هنا لا يتعلق بإعلان ((تحفيز)) إضافي، بل بتغيير توزيع الدخل والإنفاق، ورغم عدم رغبة القيادة، إلا أن التطورات ستجبرها على ذلك في النهاية.

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