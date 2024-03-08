مشاركة حافلة لطيران الإمارات في معرض برلين للسياحة

اختتمت طيران الإمارات بنجاح مشاركتها في معرض برلين الدولي للسياحة والسفر ((آي تي بي برلين)) 2024، حيث استقبل جناح الناقلة في المعرض أكثر من 6000 زائر اطلعوا على أحدث منتجاتها وخدماتها ومبادراتها.

وعقد مسؤولو الناقلة 260 اجتماعاً مع شركاء صناعة السياحة والسفر ووسائل الإعلام خلال المعرض على مدى ثلاثة أيام، كما أبرمت 8 صفقات واتفاقيات تعاون مع مشغلي رحلات بحرية ومجالس سياحية وناقلات جوية من مختلف أنحاء أوروبا. واستفادت طيران الإمارات من عودتها إلى المعرض، من خلال استعراض أحدث منتجاتها المتميزة لأول مرة في ألمانيا.

ووقعت طيران الإمارات عدة اتفاقيات تعاون مع كل من المنظمة الوطنية اليونانية للسياحة GNTO والمكتب الوطني النمساوي للسياحة ANTO وهيئة السياحة الأيرلندية. وتماشياً مع جهود طيران الإمارات المتواصلة لتوسيع شبكتها في أوروبا، وقعت الناقلة مذكرات تفاهم مع كل من الناقلة الإيطالية ((آي تي إيه إيرويز))، وطيران أيسلندا وشركة ((جي أو 7)). كما جددت طيران الإمارات شراكاتها مع كلٍ من ((تي يو آي كروز)) و((أيدا كروز))، حيث ستسهم الناقلة بشكل أكبر في تعزيز قطاع رحلات السياحة البحرية المتنامي في دبي، في الموسمين المقبلين.

استعدادات رمضانية

من جهة ثانية أنهت طيران الإمارات استعداداتها كافة لتقديم خدمات خاصة لعملائها خلال شهر رمضان المبارك، حيث ستوفر الناقلة الآلاف من علب وجبات الإفطار للركاب الصائمين على متن الطائرة وعلى بوابات الصعود، وستقدم الأطباق الرمضانية التقليدية في الصالات، كما ستعزز المحتوى الديني والبرامج والمسلسلات الرمضانية عبر نظامها للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice.

وستوفر طيران الإمارات في صالاتها بمطار دبي الدولي، الحلويات العربية التقليدية والتمور والقهوة خلال شهر رمضان، وهناك وجبات رمضانية بصالات الدرجة الأولى ودرجة الأعمال، مع مجموعة من الحلويات والمعجنات العربية التقليدية. وتضم صالات طيران الإمارات مصليات ومرافق للوضوء. وستقدم طيران الإمارات للركاب الصائمين المسافرين إلى وجهات محددة، الذين يتواجدون عند بوابات الصعود إلى الطائرة في أوقات الإفطار، علباً تحتوي على الماء واللبن والموز والتمر.

تنبيهات الإفطار والإمساك

ولضمان أعلى مستويات الدقة للركاب الصائمين، تستخدم الناقلة أداة فريدة لحساب أوقات الإمساك والإفطار أثناء الرحلة، استناداً إلى أوقات شروق الشمس وغروبها في الموقع الذي تعبره الطائرة باستخدام خطوط الطول والعرض وارتفاع الطائرة عن الأرض. ويعلن القبطان عن هذه المواعيد للركاب.

واعتباراً من 11 مارس، سيحصل العملاء في جميع الدرجات على رحلات مختارة، على وجبات رمضانية متوازنة من الناحية الغذائية. وسيتم تقديم وجبات الإفطار في علب مخصصة صممتها طيران الإمارات بشكل يعبر عن التراث الإماراتي الثري لنساجي السدو.

تقدم علب الإفطار الرمضانية على الرحلات التي تخدم أفواج العمرة إلى جدة والمدينة المنورة خلال شهر رمضان. ويمكن لكل معتمر في رحلات العودة من مطارات السعودية اصطحاب عبوة واحدة من مياه زمزم سعة 5 لترات.

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