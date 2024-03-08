17 مليار دولار تجارة الإمارات الإلكترونية العام المقبل

يسير سوق التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات على المسار الصحيح لتحقيق نمو هائل، يتوقع أن يصل إلى 17 مليار دولار العام المقبل، وفقاً لتقرير جديد أصدرته منصة ((يالاهب)) للتجارة الإلكترونية.

ويغذي هذا الطفرة ارتفاع معدل الوصول إلى الإنترنت، وأعداد الهواتف الذكية المرتفع، والتفضيل المتزايد لتجارب التسوق المريحة والسريعة عبر الإنترنت.

ويتوقع أن يرتفع حجم السوق بشكل كبير في السنوات المقبلة، حيث يتوقع أن تصل الإيرادات إلى 9 مليارات دولار العام الجاري، مع تغلغل التسوق الإلكتروني في السوق بنسبة 66.1 %، ومعدل نمو سنوي مركب بنسبة 6.54 % من عام 2024 إلى عام 2028. ويعكس سوق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا النمو، الذي من المتوقع أن يصل إلى 57 مليار دولار بحلول عام 2026.

على صعيد متصل، يتوقع أن تنمو مدفوعات سوق ((اشتر الآن وادفع لاحقاً)) في الإمارات بنسبة 16.6 % على أساس سنوي لتصل إلى 3.04 مليارات دولار العام الجاري، بحسب تقرير أعدته شركة ((ريسرش آند ماركت)) للأبحاث.

ولا تزال رؤية النمو على المدى المتوسط والطويل لهذا السوق قوية في الإمارات. ومن المتوقع أن ينمو اعتماد مدفوعات (اشتر الآن وادفع لاحقاً) بشكل مطرد، مسجلاً معدل نمو سنوي مركب قدره 10.8 % خلال الفترة من 2024 إلى 2029، بالتالي سترتفع إجمالي قيمة البضائع المباعة عن طريق الدفع اللاحق في الإمارات من 2.60 مليار دولار في 2023 إلى 5.07 مليارات دولار بحلول 2029.

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