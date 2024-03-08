12.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي الأسبوع الماضي أكثر من 12.2 مليار درهم نتجت عن 4381 صفقة، حيث شهدت الدائرة تسجيل 3461 مبايعة بقيمة 9 مليارات درهم، و756 صفقة رهون عقارية بقيمة 2.7 مليار درهم و164 معاملة هبة بقيمة 484 مليون درهم. واستحوذت المبيعات الجاهزة على الحصة الأكبر من الصفقات بواقع 1544 صفقة بقيمة 5 مليارات درهم (56 % من الإجمالي)، فيما بلغت قيمة المبيعات على المخطط 3.9 مليارات درهم (43.9 % من الإجمالي) نتجت عن 1917 صفقة.

وحلت منطقة الحبية السادسة في الصدارة من حيث قيمة المبايعات بـ 628 مليون درهم نتجت عن 209 صفقات، وجاءت ثانياً منطقة الخليج التجاري عبر 239 صفقة بقيمة 495 مليون درهم، وثالثاً منطقة برج خليفة عبر 113 صفقة بقيمة 404 ملايين درهم، ورابعاً منطقة مرسى دبي عبر 63 صفقة بقيمة 371 مليون درهم.

وشهد الأسبوع صفقة رهن قطعتي أرض في منطقة مدينة دبي الأكاديمية العالمية بقيمة 800 مليون درهم تمتدان على مساحة 515 ألف قدم مربع، إلى جانب بيع قطعة أرض تجارية في منطقة النهدة 2 بقيمة 250 مليون درهم.

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