السفارة الأمريكية: متطرفون كانوا يعتزمون شن هجوم وشيك في موسكو

حذرت السفارة الأمريكية في روسيا من أن "متطرفين" كانوا يعتزمون شن هجوم في موسكو، وذلك بعد ساعات من إعلان أجهزة الأمن الروسية إحباط هجوم بإطلاق النار كانت الذراع الأفغانية لتنظيم "داعش" تعتزم تنفيذه على كنيس يهودي.

ولم تقدم السفارة مزيداً من التفاصيل عن طبيعة التهديد، لكنها قالت إنه يتعين على الأفراد تجنب الحفلات الموسيقية والحشود.

وقالت السفارة على موقعها الإلكتروني إنها

"تراقب التقارير التي تفيد بأن متطرفين لديهم خطط وشيكة لاستهداف تجمعات كبيرة في موسكو، ومنها الحفلات الموسيقية"، ونصحت المواطنين الأمريكيين بتجنب التجمعات الكبيرة خلال اليومين المقبلين.

وجاء التحذير الأمريكي بعد عدة ساعات من إعلان جهاز الأمن الاتحادي الروسي إحباط هجوم على كنيس يهودي في موسكو كانت تعتزم تنفيذه خلية تابعة لداعش.

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان البيانان مرتبطين ببعضهما.

وقال جهاز الأمن الاتحادي إن خلية تابعة لداعش

تعمل في منطقة كالوجا الروسية "كانت تستعد لمهاجمة رواد كنيس يهودي باستخدام الأسلحة النارية".

وأضاف أن القوات الخاصة الروسية تصدت للمسلحين و"حيدتهم" بعدما ردت بإطلاق النار.

وذكر جهاز الأمن "عُثر على أسلحة نارية وذخائر، إضافة إلى مواد تستخدم في صنع عبوة ناسفة بدائية الصنع ومصادرتها".

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