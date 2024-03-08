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شومر: مجلس الشيوخ الأمريكي يتوصل إلى اتفاق لتجنب إغلاق الحكومة

3/8/2024 7:20:50 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، الجمعة، أن الديمقراطيين والجمهوريين توصلوا إلى اتفاق لتجنب إغلاق جزئي للحكومة الاتحادية عند منتصف الليل بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وذلك من خلال إقرار حزمة إنفاق مالية لعام 2024 بأكمله.

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