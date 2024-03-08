شومر: مجلس الشيوخ الأمريكي يتوصل إلى اتفاق لتجنب إغلاق الحكومة

شومر: مجلس الشيوخ الأمريكي يتوصل إلى اتفاق لتجنب إغلاق الحكومة
التاريخ
3/8/2024 7:20:50 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، الجمعة، أن الديمقراطيين والجمهوريين توصلوا إلى اتفاق لتجنب إغلاق جزئي للحكومة الاتحادية عند منتصف الليل بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وذلك من خلال إقرار حزمة إنفاق مالية لعام 2024 بأكمله.
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